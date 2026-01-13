渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
《尋秦記》三大主角25年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。
《我猜我猜我猜猜猜》由吳宗憲等人主持，當時古天樂與宣萱在台灣已有一定知名度，與郭羨妮同行就是宣傳電視版《尋秦記》，他們在節目中大玩競猜遊戲，輸家會被強力氣體噴頭。片段見到古天樂已曬得臉孔呈古銅色，獲大讚英俊。宣萱則穿上小背心，難得地輕露「事業線」，不過她因為答錯問題而被噴得頭髮凌亂，樣子十分趣怪。
而郭羨妮則穿上白色Tube-Top加碎花背心上衣，直長頭髮垂在香肩上，美得受到全場觀眾注視，吳宗憲亦看得心心眼，不禁問她「有沒有男朋友」，令郭羨妮不禁失笑。
轉貼片段的網民形容「當年嘅郭羨妮， 就算用今日嘅審美觀嚟講都絕對係UR SSR top tier（意指高度稀有的頂端角色）」，其他網民看到年輕時候的郭羨妮都不禁驚嘆她漂亮，有人更指「佢係可以話係李嘉欣之後最靚的港姐」。
現年51歲的郭羨妮是1999年香港小姐冠軍，同時是「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」，她代表香港參選國際華裔小姐競選，以大熱姿態奪冠，其美貌可謂獲得認證。
其他人也在看
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
啟德地盤男工被水缸壓斃 勞工處發暫時停工通知書 兩年7宗吊運意外釀5死｜Yahoo
啟德一個地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。勞工處高度關注，即時派員到場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止在地盤內使用流動式起重機進行吊運工作。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景
TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。從照片所見，豪宅樓底極高，擁巨型落地玻璃窗，自然光充裕，飽覽中區市景及維多利亞港海景，客廳擺放巨型聖誕樹亦非常闊落。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 23 小時前
李施嬅車崇健「復合」8年情，網民尊重同時為女方抱不平：像極了我那不爭氣的閨密！
李施嬅與車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，期間爆出讓人驚訝的日常相處細節，網民呼籲「分手不要再回頭」，但二人竟於最後成功「下車」復合成功，網評「像極了我那不爭氣的閨密」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 4 小時前
日本「天才黑猩猩」49歲過世
（法新社東京12日電） 日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的黑猩猩「愛」已於9日因多重器官衰竭及年老相關小病以49歲之齡死亡。據日本共同社報導，「愛」的智慧能力使得黑猩猩親子間能否知識轉移的研究受到注意。法新社 ・ 13 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
土瓜灣唐樓疑爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，有鋁窗的窗框及支架跌於旁邊的馬路，玻璃散落一地。現場是北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子有燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，面部蓋上敷料。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
《名媛望族》江美儀「我阿爸係銀行家」片段Threads掀熱話，三太戲裡戲外也是一位保養得宜的「江美人」
近期《名媛望族》在Threads上引起熱話，一段由「三太」江美儀演繹的片段對白非常洗腦：「成個腦都係，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」更有脆友留言指，《名媛望族》是繼《家好月圓》、《宮心計》之後成為Gen Z熱捧劇集。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
關注孤獨死｜內地App「死了麼」爆紅 登蘋果付費榜冠軍 3個95後聯手創立 成本僅1000多人幣
近日內地一個名稱極為直白的報平安App「死了麼」爆紅，昨晨登上蘋果App Store付費榜榜首，「死了麼」創始...BossMind ・ 17 小時前
徐冬冬尹子維下月舉行婚宴 送限量二人版招牌pose椰子汁？
尹子維同「內地第一美胸」徐冬冬拍拖多年，一度經歷分手復合，尹子維後來低調求婚，並宣布計劃於今年2月舉辦婚禮。早前二人竟因小事鬧交，徐冬冬更被傳有逃婚跡象，但後來尹子維已經成功收拾殘局。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
許廷鏗自爆曾因表現被批評用手機掟同事 拎完叱咤金獎離開華納原來係被解約
拎過叱咤樂壇男歌手金獎嘅許廷鏗，近年轉為獨立歌手後聲勢今非昔比，Alfred早前考取埋Pickelball教練資格更被樂迷估計係咪轉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普向伊朗商業伙伴輸美貨品加徵 25% 關稅 美國國務院促公民立即離開伊朗｜Yahoo
美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 宣布，對所有與伊朗有商業往來國家的輸往美國貨物，加徵 25% 關稅。即時生效。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
44歲凱特王妃嫁給王子卻年終無休，抗癌後要重拾皇室使命的全能公爵夫人
凱特王妃44歲生日快樂！英國時間1月9日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）迎來44歲生日。歷經去年癌症治療並宣布進入緩解期後，她以驚人韌性逐步重返公眾視野，一整年積極履行皇室職務，展現優雅與堅強並存的迷人魅力。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
王菀之1,762萬買峻弦三房 相隔15年再入市！曾買賣及租用同屋苑單位
樓市回暖，吸引藝人入市。歌手王菀之與丈夫新近以1,762萬元購入牛池灣峻弦一個3房單位連一個車位，較銀行網上估價高逾一成，是次為王菀之相隔近15年再入市，據知王菀之曾買賣及租用同屋苑單位。更多消息：「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億高鈞賢夫婦豪擲2,250萬購畢架山一號3房 曾曬深圳2,000呎豪宅王菀之購入單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164方呎，屬3房間隔，以1,762萬元連同一個車位成交，呎價15,137元，較銀行網上估價1,595萬元高167萬元或10.5%。據悉，原業主2011年中斥2,098.76萬元一手購入該單位及一個車位，轉手賬面虧損336.76萬元或16%。翻查資料，王菀之早在2010年初曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室3房戶，實用面積743方呎，但持貨至2012年初以758萬元售出，賬面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除使費，料「明賺實蝕」約30萬元。其丈夫蘇卓航在2014年以每月3.7萬元租回同屋苑1座高層B室一個3房單位，實用面積1,164方呎，位於王菀之夫婦現時購入的單位樓下一層，料二人選擇轉租為買。至於王菀之對上一次入市為約28Hse.com ・ 33 分鐘前