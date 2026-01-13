《尋秦記》三大主角25年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！

《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。

《尋秦記》電視版的三位主角於2002年曾到台灣宣傳，左起：宣萱、古天樂、郭羨妮。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）

《我猜我猜我猜猜猜》由吳宗憲等人主持，當時古天樂與宣萱在台灣已有一定知名度，與郭羨妮同行就是宣傳電視版《尋秦記》，他們在節目中大玩競猜遊戲，輸家會被強力氣體噴頭。片段見到古天樂已曬得臉孔呈古銅色，獲大讚英俊。宣萱則穿上小背心，難得地輕露「事業線」，不過她因為答錯問題而被噴得頭髮凌亂，樣子十分趣怪。

宣萱因為答錯問題而被噴得頭髮凌亂，樣子十分趣怪。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）

而郭羨妮則穿上白色Tube-Top加碎花背心上衣，直長頭髮垂在香肩上，美得受到全場觀眾注視，吳宗憲亦看得心心眼，不禁問她「有沒有男朋友」，令郭羨妮不禁失笑。

郭羨妮2002年到台灣宣傳電視版《尋秦記》，當時她年僅28歲，片段被翻出，美貌驚艷全網。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）

轉貼片段的網民形容「當年嘅郭羨妮， 就算用今日嘅審美觀嚟講都絕對係UR SSR top tier（意指高度稀有的頂端角色）」，其他網民看到年輕時候的郭羨妮都不禁驚嘆她漂亮，有人更指「佢係可以話係李嘉欣之後最靚的港姐」。

年輕時的郭羨妮美貌令人驚艷。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）

現年51歲的郭羨妮是1999年香港小姐冠軍，同時是「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」，她代表香港參選國際華裔小姐競選，以大熱姿態奪冠，其美貌可謂獲得認證。

「黑臉古天樂」被大讚英俊。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）