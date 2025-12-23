宏福苑五級火｜情緒支援熱線
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。
古天樂、林峯及苗僑偉一齊接受傳媒訪問，期間TVB娛樂新聞記者潘盈慧問電影版籌備多年終於面世，佢哋嘅心情係咪期待，苗僑偉就表示好期待話：「期待咗六年，拍都拍完咗六年，終於可以同觀眾見面，大家都好興奮！我相信觀眾亦都好期待！」之後古天樂就話梗係期待，去到林峯準備回答時，古天樂就突然火起，插嘴寸爆記者：「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員期唔期待個部戲上映，要問，問觀眾！」
之後潘盈慧打圓場話：「我哋好期待呀」，不過古天樂再寸爆話：「咁咪係囉，你答咪得囉，咁得意嘅喂，唔明喎真係！」潘盈慧就解釋係想了解演員嘅個人感受，古天樂先收起火氣講出「哦～」，但長達40秒嘅僵局令全場氣氛尷尬。最後潘盈慧轉換話題，向三哥問及角色細節，成功終止尷尬訪問。
