《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅 難得觀眾仍追尋秦 大唱〈天命最高〉：我仲喺個樂壇裏面
一齣25年前的電視劇，到今天竟重登流量密碼，大家對於《尋秦記》的喜愛，連古天樂都感到喜出望外：「好多人話毛管戙，有好多回憶，啲人都會重溫返電視版。好難得廿幾年後，大家嘅熱情都係咁灼熱。」原班人馬回歸，當然少不了「徒兒」林峯：「戲裡戲外都好似，老闆都係我師傅。」兩師徒更即席唱了句〈天命最高〉，古天樂風趣地指：「想話畀大家聽，我仲喺個樂壇裏面。點解唔我自己整首？好難講，呢個世界點知？可能我又出歌呢？」想聽古生開金口，記得留意《Yahoo娛樂圈》IG及Facebook！
《尋秦記》電影版是古天樂心願？難得觀眾仍有熱情
《尋秦記》電視劇是經典神劇，也創時空穿越劇的先河，一直等到25年後，《尋秦記》電影版終於面世，古天樂：「呢個戲本身我哋係師徒關係，拍呢個戲嘅時候算係亞洲第一部穿越戲，記憶都好深刻，嗰時係阿峯第二部戲。」林峯：「同第一部古裝。」古天樂：「拍穿越戲好多都係新嘅嘗試，所以記憶猶新。」
有指古天樂十分喜愛《尋秦記》，拍成電影版更是他的心願，他回應指：「拍完電視劇冇特別去諗呢件事（電影版），點解呢？第一件事要處理係版權問題，嗰時係又了解過，但個版權已經被人買咗，今次好幸運我哋嘅合拍公司擁有呢個版權，呢個戲先有機會變成電影版。」而到今年電影版終於面世，他指最驚喜的，是觀眾仍然充滿熱情，反應熱烈：「係唔係一個心願？我冇諗過到上映嘅時候，宣傳到而家為止，同佢合唱又好，或者新嘅宣傳片出都好，好多人話毛管戙，有好多回憶，啲人都會重溫返電視版。好難得廿幾年後，大家嘅熱情都係咁灼熱。我作為呢部戲嘅監製，都覺得好開心。」
回應當年篤宣萱NG片段：我每次睇都笑得幾開心
最近網絡熱炒當年《尋秦記》電視劇的NG片段，其中一段是古天樂向宣萱點穴，他笑指自己都有翻看：「呢幾年間唔時都會彈出嚟，我每次睇都笑得幾開心，真係幾好笑。（點解會點穴？）其實嗰條片緊接就係佢唔記得對白 ，由於拍攝幾辛苦下，有時佢真係唔記得對白。你望住佢超過五秒都唔講嘢，就懷疑佢有問題㗎喇嘛，咪篤下佢囉，醒喇喂！」
古天樂對潮流觸角十分敏銳，當問到「寡人」林峯的感受，他先爆一句：「寡人笑咗！」引來全場大笑。林峯：「好多感動，當時好多拍攝回憶返晒嚟，好多演員班底可以聚首都好感動呢件事，要多謝老闆，係唔容易嘅。 二十幾年後可以再引起大家關注，拍成一部電影。拍攝過程都好多困難，我哋今次去貴州，大家都知山區天氣飄忽不定。我哋都遇到天雨影響但都叫順利拍攝完，都令我哋諗起當年拍攝劇集遇到好多拍攝上嘅困難。」
原來拍攝過程有不少阻滯，林峯：「直頭係落大雨，我哋要轉景。」古天樂：「返去諗住兩個鐘頭鬆啲，我哋坐多六、七個鐘頭車，冧山泥又要趕住返去拍。返到去又有蟲飛，因為打燈飛埋盞燈度，但係超級多，掃出嚟一堆堆成個山丘咁，飛到拍唔到。好趕時間，個景之前又浸咗，好麻煩。」幸好最後都克服到重重困難。
林峯視古天樂為師傅：有啲嘢整定，天命！
《尋秦記》中項少龍是秦始皇的師傅，現實中林峯都簽約古天樂旗下，緣份一直延續至今，林峯：「戲裡戲外都好似，老闆都係我師傅。嗰時好green，好多嘢都係問佢，而家好多嘢佢都仲袋緊落我袋，不停向佢學習，包括近年多啲做大銀幕嘅嘢，都係佢畀我機會，繼續努力。（而家大個仔，會唔會畀返意見師傅？）吓？」古天樂：「大膽！」林峯：「我會問佢意見囉，角色上嘅處理，呢兩個角色我哋以前演繹過，呢個電影版，最後師徒情嗰段戲，都冇乜點排，真情流露。」
古天樂：「電視劇到而家都25年啦，唔使人教嘅。你問我，唔同嘅崗位會產生唔同嘅睇法，我將我嘅感受話畀佢知，唔係教唔教。點解等咗廿幾年，因為我想個角色，個演員都成長咗先去拍。而唔係特登叫佢演廿年後個感覺，好難，而家一埋到位已經得。」古天樂氣場甚強，即使已相識多年，林峯對著對方仍然會「窒機」：「有㗎！哇大佬，第一套都唔知自己做緊乜，仲係古仔最後一部電視劇。幸運嘅當年有機會參與到《尋秦記》，延續咗個友情落嚟咁多年，好多謝老闆，有啲嘢可能真係整定，天命！」
古天樂仍活躍樂壇不排除出新歌
今次電影版主題曲沿用劇集的〈天命最高〉，但就換成與林峯的合唱版，林峯：「好大感受，我終於可以同老闆合唱！源頭係演唱會我哋合唱過一次。」古天樂：「〈天命最高〉我冇試過喺現場，或者公開表演過，從來冇試過，演唱會唱，開頭我係表示反對。」記得《尋秦記》宣布映期，同樣是在林峯的演唱會，古天樂：「嗰時有問《尋秦記》幾時，我話年底囉，就好似無端白事定咗檔。大家好似好期待，之後好多人問我會唔會同阿峯合唱 〈天命最高〉？其實嗰時我哋已經錄咗，原來大家嘅諗法同我哋嘅諗法一樣。」
被問到演唱會是否催化劑，促成二人合唱主題曲？古天樂：「可以咁講，同埋想話畀大家聽，我仲喺個樂壇裏面！（會唔會一齊整多首？）點解唔我自己整首？好難講，呢個世界點知？可能我又出歌呢？」古生果然充滿驚喜。
全力集齊原班人馬致敬集體回憶
《尋秦記》其實於2019年已拍畢，因種種關係到今年才面世，古天樂反而覺得現在時機適合：「時代有啲嘢變得太快，而家反而造就咗呢件事，就真係賣緊情懷、大家嘅回憶。有時你行得太前，我諗未必係好事。（有想過將之變成IP，產生多幾部作品？）我真係有呢個諗法，係真。電影嘅潮流唔同咗，觀眾又唔同咗，其實疫情期間有啲嘢真係諗過晒，有個新故仔添，我可以同大家講，但真係一個太大嘅計劃。」
但無論時勢如何轉變，他認為只有堅持才是重點：「其實每個人都有唔同嘅回憶喺部戲裏面，IP定咩P都好，其實一個人最難就係堅持做嗰件事，如果三心兩意中間發生咩事又變一變（就唔得）。電影製作係需要時間，最緊要堅持，專心做好自己件事。」
最後談到「原班人馬」的難度，他透露要集齊大家並不容易，但這亦是他非常堅持做到的事：「呢套戲最重要嘅因素係我哋呢班演員，二十幾年情感嘅存在，同埋係觀眾對於呢部戲嘅情感投射同存在。其實三弟我都諗住叫佢返嚟，叫過㗎！我拍咗段戲講佢返唔到嚟添，剪咗咋嘛。好似係搵唔到佢，佢已經唔係做呢行，其他搵到我已經盡全力搵晒返嚟。」除了古天樂與林峯，還能見到宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦、廖啟智、鄧一君等人都齊集，相信觀眾一定收貨。
採訪：何德
古天樂
Hair : Dan Tam @ O4
Make up : Carman Man
Outfits: Loro Piana
林峯
Make up: Raymond Yip
Hair: Keith Wong
Outfits: I.T.
其他人也在看
華為打造AI版「一帶一路」？擬擴大昇騰晶片海外銷售、搶攻輝達市占
華為計畫將昇騰（Ascend）AI 晶片推向中國以外市場，首站鎖定韓國。華為韓國將提供 Ascend 950 AI 晶片與 Atlas SuperPod 叢集，作為輝達以外的 AI 運算替代方案，擴大中國 AI 晶片影響鉅亨網 ・ 10 小時前
市值佔全球三分之二！美股還是全球最安全避風港嗎？
MSCI 首席研究長 Ashley Lester 在《巴隆周刊》周五 (26 日) 的專欄中指出，今年美股劇烈震盪、美元意外走弱，全球投資人都在問：美國還是全球最安全的投資標的，還是只是「相對不那麼危險」？三股力量將決定答案。鉅亨網 ・ 23 小時前
大埔宏福苑五級火｜廣福商場人流大減 租戶聯署爭取長期減租
大埔宏福苑五級火發生一個月，即使在聖誕長假期，鄰近的廣福商場人流明顯稀疏。商戶聯署，爭取領展長期減租。 廣福商場內一間琴行的租戶發起聯署，她說領展提出減租30%的方案，但不少商戶租金原本已高於同區水平，減30%只是與同區其他店舖租金相若。她在店門張貼聯署信，獲得街坊簽名支持。聯署信題為「漸漸消失的街坊情，不再平衡am730 ・ 10 小時前
亦園路謀殺案｜警再拘2人 疑犯到場重組案情
【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名分別29及32歲男子，涉嫌謀殺，警方帶其中一名疑犯到現場重組案情。 疑犯黑布蒙頭鎖上手扣，下午被警員押到亦園路港深西部公路橋底重組案情，疑犯在不同位置重演當日情況，包括將假人拉下車，又用腳踢假人等，期間有回應警員提問。警方已就本案先後拘捕27人，其中11人分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。案發在8月25日，該51歲男子倒臥橋底七人車旁，頭部近耳後有刀傷，警方相信案件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬失血過多致死。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！海南雞飯/叉燒/豉油雞髀/蛋糕都整到！
電飯煲食譜是懶人恩物，如果既要在家工作，又要照顧家人，每日三餐煮飯實在令人有點吃不消；這個時候電飯煲食譜就成為了好幫手，一煲過節省不少時間，唔駛睇火慳水慳力，最重要菜色都可以相當多變，電飯煲有味飯/電飯煲叉燒/電飯煲豉油雞髀/電飯煲通粉/電飯煲蛋糕通通都都整到，立即一齊試整！Yahoo Food ・ 1 天前
屯門景峰驚現朱古力罐頭 疑有人存心毒害貓狗
【動物專訊】對貓狗而言，朱古力是足以致命的劇毒，但有人昨日竟在屯門景峰籃球場附近放下一罐高濃度的朱古力，還附上匙羹，更過份是連樹底也被沾上朱古力醬，令人懷疑是存心要殺害貓狗。熱心市民發現後將該朱古力罐丟掉，坦言該處有一些社區貓狗生活，擔心他們會誤吃朱古力而喪命。 該熱心市民表示，該罐頭估計是貓罐頭，卻被人掏空再放入高濃度朱古力，「我嗅過百分百肯定是朱古力，而且非常高濃度，一定不是普通的朱古力醬。」她又表示，更恐怖是附近的樹底都被人塗上朱古力醬，明顯是惡意要讓貓狗受害。 她十分擔心有社區貓狗中毒，「旁邊是屯門新墟村及良田村，有很多社區貓，我平時經過都見到兩三隻，有好多人餵貓的，亦有很多村狗。」她希望提醒附近市民留意，避免有貓狗中招。 這次並非首次有人以這方式設毒餌，今年2月28日有熱心市民在荃灣南豐紗廠附近路邊，發現有人將朱古力放在食物碗中，而該處是放狗勝地，可見行兇者用心極惡毒。 如發現有人在路上放朱古力，請馬上清掉。如發現涉案人士，請馬上拍下證據及報警，行兇者不只是亂拋垃圾，如所放朱古力令貓狗受害，更是觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁3年。 The po香港動物報 ・ 13 小時前
今年裁員已經很慘了嗎？美企警告明年會更慘
多家媒體報導，企業高層警告，人工智慧 (AI) 的快速導入，可能在未來數年內對就業市場造成更大衝擊。一項最新調查顯示，美國企業正準備在加速採用 AI 的同時縮減人力，2026 年恐有數百萬個工作機會面臨裁撤風險。鉅亨網 ・ 14 小時前
甜品食譜｜純椰皇無水燉蛋
昨天北角水果檔見到好大又靚的椰皇30蚊4個買了回家做了燉湯和這道甜点兩食非常滿足又划算的聖誕大餐Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，on.cc 東網 ・ 15 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 6 小時前
2025天文台頒獎典禮｜難都有我哋
第505集「氣象冷知識」以頒獎典禮形式回顧2025年多項天氣事件，包括年內掛波次數的最高紀錄、年內黑雨生效次數最多的紀錄等。一起到頒獎典禮現場，看看過去一年刷新了甚麼紀錄，以及終極大獎花落誰家。香港天文台 ・ 1 天前
鄭州中原保時捷中心 疑連夜閉店跑路
近日多位中國網友在社交媒體平台發文，稱位於鄭州市中原區大中原國際汽車城的鄭州中原保時捷中心突然人去樓空，展廳車輛幾乎被清空，銷售人員及管理層均無法聯繫。鉅亨網 ・ 1 天前
元朗跑車失事剷行人路 七旬老翁被撞昏迷送院
【Now新聞台】元朗有私家車失事剷上行人路，一名途人被撞倒昏迷送院。 失事跑車撞毀一段鐵欄，剷上行人路，撞向一棵樹後停下，右邊車頭嚴重損毀，警員在現場調查。下午二時許，一輛跑車在元朗安樂路與大橋路交界失事剷上行人路，一名70歲男途人走避不及，被撞倒重傷昏迷，由救護車送去屯門醫院搶救，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦
以高CP值服裝聞名的日本時裝品牌GU，近年來討論度最高的並不是平價又好看的服飾，而是它所推出的各種時尚鞋款，甚至被網友笑稱是「被服裝耽誤的鞋店」。GU每一季的鞋款都掀起搶購熱潮，不僅緊貼時尚趨勢，更以親民價格滿足不同穿搭需求，以下6大高CP值鞋款推薦，每一款都非常值得入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
澤倫斯基：若普京同意停火60天 將就和平計畫舉行公投
烏克蘭總統澤連斯基周五（26 日）表示，若俄羅斯總統普京同意停火 60 天，他將把整個和平計畫交由烏克蘭全民公投決定。鉅亨網 ・ 14 小時前
即日焦點｜政府指定實驗室驗市面棚網八成不合格／北海道暴風雪 港人一度被困滑雪場山腰
【Now新聞台】今日焦點回顧：指定實驗室驗市面棚網八成不合格 燃燒時間逾40秒超標十倍聖誕節｜截至周六晚上九時 過百萬人次出入境市民趁聖誕長假到大棠賞紅葉 梁榮武：氣溫偏暖 今年楓葉或不甚燦爛十四屆全國人大四次會議明年3月5日召開 劉兆佳：本港在十五五應加強與內地合作亦園路謀殺案｜警帶疑犯到場重組案情 29歲男子被控謀殺 周一提堂兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助北海道暴風雪 港人一度被困滑雪場山腰 氣象台料當地交通續受影響至周日日本群馬縣多車連環相撞波及67車引發大火 釀2死26傷 #要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 19 小時前
添麥菲新作開畫大敵當前票房成功搶灘 與女友過聖誕被視為家人
【on.cc東網專訊】美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）事業愛情兩皆得意，新作《Marty Supreme》近期於北美熱映中，而他與真人騷明星女友Kylie Jenner的愛情亦光速發展。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
聖誕節｜首兩天假期出入境逾243.4萬人次 入境處籲周日避開繁忙時段過關
【Now新聞台】聖誕節及翌日兩天合共有超過243.4萬人次出入境。 在周五，即聖誕節翌日，全日有逾118萬人次出入境，其中訪港旅客有12.4萬人次，內地旅客佔7.5萬人次，超過2成是經高鐵西九龍站抵港；另外有逾43萬人次香港居民經機場及各陸路口岸離境，大部分港人經羅湖、福田及深圳灣口岸北上。入境處早前預計周日是入境高峰，呼籲市民提早安排行程，避免繁忙時段過關。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前