《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅 難得觀眾仍追尋秦 大唱〈天命最高〉：我仲喺個樂壇裏面

一齣25年前的電視劇，到今天竟重登流量密碼，大家對於《尋秦記》的喜愛，連古天樂都感到喜出望外：「好多人話毛管戙，有好多回憶，啲人都會重溫返電視版。好難得廿幾年後，大家嘅熱情都係咁灼熱。」原班人馬回歸，當然少不了「徒兒」林峯：「戲裡戲外都好似，老闆都係我師傅。」兩師徒更即席唱了句〈天命最高〉，古天樂風趣地指：「想話畀大家聽，我仲喺個樂壇裏面。點解唔我自己整首？好難講，呢個世界點知？可能我又出歌呢？」想聽古生開金口，記得留意《Yahoo娛樂圈》IG及Facebook！

古天樂與林峯再開金口。

《尋秦記》電影版是古天樂心願？難得觀眾仍有熱情

《尋秦記》電視劇是經典神劇，也創時空穿越劇的先河，一直等到25年後，《尋秦記》電影版終於面世，古天樂：「呢個戲本身我哋係師徒關係，拍呢個戲嘅時候算係亞洲第一部穿越戲，記憶都好深刻，嗰時係阿峯第二部戲。」林峯：「同第一部古裝。」古天樂：「拍穿越戲好多都係新嘅嘗試，所以記憶猶新。」

對於同一個角色，兩位仍記憶猶新。

有指古天樂十分喜愛《尋秦記》，拍成電影版更是他的心願，他回應指：「拍完電視劇冇特別去諗呢件事（電影版），點解呢？第一件事要處理係版權問題，嗰時係又了解過，但個版權已經被人買咗，今次好幸運我哋嘅合拍公司擁有呢個版權，呢個戲先有機會變成電影版。」而到今年電影版終於面世，他指最驚喜的，是觀眾仍然充滿熱情，反應熱烈：「係唔係一個心願？我冇諗過到上映嘅時候，宣傳到而家為止，同佢合唱又好，或者新嘅宣傳片出都好，好多人話毛管戙，有好多回憶，啲人都會重溫返電視版。好難得廿幾年後，大家嘅熱情都係咁灼熱。我作為呢部戲嘅監製，都覺得好開心。」

難得觀眾仍對《尋秦記》非常熱情，讓二人喜出望外。

回應當年篤宣萱NG片段：我每次睇都笑得幾開心

最近網絡熱炒當年《尋秦記》電視劇的NG片段，其中一段是古天樂向宣萱點穴，他笑指自己都有翻看：「呢幾年間唔時都會彈出嚟，我每次睇都笑得幾開心，真係幾好笑。（點解會點穴？）其實嗰條片緊接就係佢唔記得對白 ，由於拍攝幾辛苦下，有時佢真係唔記得對白。你望住佢超過五秒都唔講嘢，就懷疑佢有問題㗎喇嘛，咪篤下佢囉，醒喇喂！」

古天樂仍會翻看當年的搞笑NG片。

古天樂對潮流觸角十分敏銳，當問到「寡人」林峯的感受，他先爆一句：「寡人笑咗！」引來全場大笑。林峯：「好多感動，當時好多拍攝回憶返晒嚟，好多演員班底可以聚首都好感動呢件事，要多謝老闆，係唔容易嘅。 二十幾年後可以再引起大家關注，拍成一部電影。拍攝過程都好多困難，我哋今次去貴州，大家都知山區天氣飄忽不定。我哋都遇到天雨影響但都叫順利拍攝完，都令我哋諗起當年拍攝劇集遇到好多拍攝上嘅困難。」

山區天氣飄忽，拍攝過程都有不少阻滯。

原來拍攝過程有不少阻滯，林峯：「直頭係落大雨，我哋要轉景。」古天樂：「返去諗住兩個鐘頭鬆啲，我哋坐多六、七個鐘頭車，冧山泥又要趕住返去拍。返到去又有蟲飛，因為打燈飛埋盞燈度，但係超級多，掃出嚟一堆堆成個山丘咁，飛到拍唔到。好趕時間，個景之前又浸咗，好麻煩。」幸好最後都克服到重重困難。

林峯視古天樂為師傅：有啲嘢整定，天命！

《尋秦記》中項少龍是秦始皇的師傅，現實中林峯都簽約古天樂旗下，緣份一直延續至今，林峯：「戲裡戲外都好似，老闆都係我師傅。嗰時好green，好多嘢都係問佢，而家好多嘢佢都仲袋緊落我袋，不停向佢學習，包括近年多啲做大銀幕嘅嘢，都係佢畀我機會，繼續努力。（而家大個仔，會唔會畀返意見師傅？）吓？」古天樂：「大膽！」林峯：「我會問佢意見囉，角色上嘅處理，呢兩個角色我哋以前演繹過，呢個電影版，最後師徒情嗰段戲，都冇乜點排，真情流露。」

戲中師徒對決再度上演。

古天樂：「電視劇到而家都25年啦，唔使人教嘅。你問我，唔同嘅崗位會產生唔同嘅睇法，我將我嘅感受話畀佢知，唔係教唔教。點解等咗廿幾年，因為我想個角色，個演員都成長咗先去拍。而唔係特登叫佢演廿年後個感覺，好難，而家一埋到位已經得。」古天樂氣場甚強，即使已相識多年，林峯對著對方仍然會「窒機」：「有㗎！哇大佬，第一套都唔知自己做緊乜，仲係古仔最後一部電視劇。幸運嘅當年有機會參與到《尋秦記》，延續咗個友情落嚟咁多年，好多謝老闆，有啲嘢可能真係整定，天命！」

林峯戲外都視古天樂為師傅。

古天樂仍活躍樂壇不排除出新歌

今次電影版主題曲沿用劇集的〈天命最高〉，但就換成與林峯的合唱版，林峯：「好大感受，我終於可以同老闆合唱！源頭係演唱會我哋合唱過一次。」古天樂：「〈天命最高〉我冇試過喺現場，或者公開表演過，從來冇試過，演唱會唱，開頭我係表示反對。」記得《尋秦記》宣布映期，同樣是在林峯的演唱會，古天樂：「嗰時有問《尋秦記》幾時，我話年底囉，就好似無端白事定咗檔。大家好似好期待，之後好多人問我會唔會同阿峯合唱 〈天命最高〉？其實嗰時我哋已經錄咗，原來大家嘅諗法同我哋嘅諗法一樣。」

二人於林峯演唱會合唱〈天命最高〉，到今日更成為了主題曲。

被問到演唱會是否催化劑，促成二人合唱主題曲？古天樂：「可以咁講，同埋想話畀大家聽，我仲喺個樂壇裏面！（會唔會一齊整多首？）點解唔我自己整首？好難講，呢個世界點知？可能我又出歌呢？」古生果然充滿驚喜。

古天樂指自己仍活躍於樂壇。

全力集齊原班人馬致敬集體回憶

《尋秦記》其實於2019年已拍畢，因種種關係到今年才面世，古天樂反而覺得現在時機適合：「時代有啲嘢變得太快，而家反而造就咗呢件事，就真係賣緊情懷、大家嘅回憶。有時你行得太前，我諗未必係好事。（有想過將之變成IP，產生多幾部作品？）我真係有呢個諗法，係真。電影嘅潮流唔同咗，觀眾又唔同咗，其實疫情期間有啲嘢真係諗過晒，有個新故仔添，我可以同大家講，但真係一個太大嘅計劃。」

但無論時勢如何轉變，他認為只有堅持才是重點：「其實每個人都有唔同嘅回憶喺部戲裏面，IP定咩P都好，其實一個人最難就係堅持做嗰件事，如果三心兩意中間發生咩事又變一變（就唔得）。電影製作係需要時間，最緊要堅持，專心做好自己件事。」

此作是他一直以來堅持的成果。

最後談到「原班人馬」的難度，他透露要集齊大家並不容易，但這亦是他非常堅持做到的事：「呢套戲最重要嘅因素係我哋呢班演員，二十幾年情感嘅存在，同埋係觀眾對於呢部戲嘅情感投射同存在。其實三弟我都諗住叫佢返嚟，叫過㗎！我拍咗段戲講佢返唔到嚟添，剪咗咋嘛。好似係搵唔到佢，佢已經唔係做呢行，其他搵到我已經盡全力搵晒返嚟。」除了古天樂與林峯，還能見到宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦、廖啟智、鄧一君等人都齊集，相信觀眾一定收貨。

今次原班人馬回歸，相信觀眾一定收貨。

採訪：何德

古天樂

Hair : Dan Tam @ O4

Make up : Carman Man

Outfits: Loro Piana

林峯

Make up: Raymond Yip

Hair: Keith Wong

Outfits: I.T.