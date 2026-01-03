《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢

《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」

宣萱與朱鑑然在戲中演母子，都是古天樂的家人。

朱鑑然壓力大失準，幸得宣萱推走古老闆

朱鑑然今次飾演項少龍的兒子寶兒（亦即項羽），拍攝時仍是新人的他，憶起當時都壓力甚大：「都好大壓力，話晒我都係叫項羽呢個角色，一個歷史人物。」他更最記得有場與宣萱做對手戲，但因為古老闆望實，令他一時失準：「有句台詞我講嚟講去都講唔到，老闆又喺度，老闆就企喺度叫我講，真係講唔到。」宣萱：「佢企喺度（叉手）咁樣對住佢喎，企喺個鏡頭隔離。」朱鑑然：「（宣萱）就擰轉頭話：『你唔好企喺度啦，你行開啦！』 」多得娘親幫手！宣萱：「佢好緊張講唔到，越講唔到越大壓力，一推開佢（古天樂）就講到。哈哈！」朱鑑然：「你知啲遮光板黑色㗎嘛，佢企喺遮光板後面，見到對腳（都驚）。」宣萱：「佢唔使鬧，企喺度都好驚！」

古老闆令朱鑑然感到壓力，幸得宣萱推走對方！

大家都知道宣萱的地位與別不同，所以她都「善用」自己的身份，緩和氣氛，朱鑑然：「真係得你可以咁樣做㗎咋！」宣萱：「打佢囉，叫佢：『行開，阻住！』有時佢好緊張嗰場戲，好想做得好啲，就好focus，但佢冇諗過佢咁樣企喺度望住，個人眼都唔貶，佢（朱鑑然）好緊張。有時係要有個人喺側邊提一提。開工我都希望開心，盡量喺個輕鬆嘅環境去進行每件事，佢位置嘅問題，處理個問題始終都要（板起面），等我適當時候緩和下，阿仔放鬆下。」

大家都知道宣萱的地位與別不同，所以她都「善用」自己的身份。

重遇滕麗名、歐瑞偉、郭羨妮立即有默契

雖然朱鑑然未有睇足劇集版《尋秦記》，但他能跟這經典作品的演員合作，都感到榮幸：「有啲劇我有睇，《美味天王》！（宣萱即大笑）第一次同咁多睇劇睇戲見到嘅人，喺我面前出現，跟住我要演戲！個難以置信係好犀利。」相反，宣萱就非常喜歡跟老拍檔再合作的感覺：「記得拍嗰陣一見到陶總管歐瑞偉，有種感覺湧上心頭，因為同佢好多戲，佢睇住我大，有好多回憶喺裏面，又好多衝擊，見到佢好似個親人咁。同埋見到阿滕（滕麗名），佢一出現又覺得『善柔！』唔係阿滕，係善柔喺度，好得意。」

重遇滕麗名、歐瑞偉、郭羨妮等拍檔，立即有默契。

今次宣萱與古天樂、郭羨妮最多對手戲，雖然跟郭羨妮已多年未有合作，但原來默契絕不減當年：「記得有場戲，我同郭羨妮諗緊點做？兩個睇完場戲都唔知點做，唔知點演繹。佢問我，我話未知，兩個坐喺度好驚，因為已經開始打燈。但埋咗位，又好似有啲感覺，一埋位我哋兩個都做到，就係嗰種默契好得意。」

「項少龍」只屬古天樂一人，宣萱：要打破佢，我睇唔到

提起事隔25年，原班人馬再拍這個經典IP，宣萱都百感交集，她更坦言，沒有人會比古天樂做得更好：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到。呢個戲係靠佢一個人去做，真係，唔係話身邊嘅人冇作用，但我哋當時睇住佢拍，佢執劇本，佢將劇本改到你會覺得好笑。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」

宣萱直言，沒有人會比古天樂更演活項少龍。

原來當年古天樂花了很多功夫，才讓項少龍如此有特色，加上外型與性格都完美匹配，宣萱：「佢呢個人物項少龍，因為佢太深入民心，起碼視覺上要靚仔，風靡令所有女人見到佢都傾情，係視覺上最緊要一樣嘢，要演繹幽默、好自然。好難再搵到一個演員做到呢樣嘢，要再有個演員做係好大壓力，要打破佢，我睇唔到。」

項少龍、烏廷芳的化學作用，只屬他們倆人。

宣萱貫徹講真話，批古天樂笑話「唔好笑」

宣萱與古天樂已是多年好友，在「古老闆」面前，宣萱都會貫徹講真話原則。她更分享到現場的一件趣事：「佢諗咗個gag，排嗰時佢做咗，我就真係覺得唔好笑嘅，但身邊好多人笑緊嘅，做完之後我諗下，真係覺得唔好笑。跟住啲人出去，佢企喺我隔離等緊，我突然間同佢講：『我覺得唔好笑囉』佢又望一望我，跟住到入去佢冇做。因為我唔會講假話，真係覺得唔好笑咪講返畀佢聽，佢自己消化，如果佢覺得好笑佢都會做嘅。」

宣萱貫徹講真話，力排眾議批古天樂笑話「唔好笑」！

比較可惜的是，如今電影剪走了不少項少龍一家人相處片段，宣萱：「我諗觀眾都想睇多少少，除非佢再延續個故事，可以好多嘢發生！」朱鑑然即指想開續集：「會開會開會開！」而宣萱都非常想有續集出現：「梗係唔會介意啦！初睇呢個角色，覺得項羽，應該有更多篇幅寫佢。」現時票房走勢凌厲，希望會促成到《尋秦記》再開續集！

大家都希望《尋秦記》再開續集！

