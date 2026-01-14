《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！

《尋秦記》電影版火熱上映中，日前票房更已衝破6000萬，向億萬票房邁進，一班演員昨晚（13日）舉行慰勞宴，於劇版飾演「雅夫人」的雪梨亦與於電影版飾演反派Dan的囝囝徐偉檔驚喜現身，與劇版「囝囝」林峯三母子重聚。

白百何

雖然雪梨於影版未有演出，不過於電影版飾演苗僑偉（三哥）女兒的內地演員白百何就被指與雪梨相似，雪梨直言：「我見過真人就真係唔覺似囉！」雪梨亦指不少朋友都指兩人相似，但始終不認為相似：「對唔住Sorry我唔識得佢叫咩名， 唔覺似囉！」

廣告 廣告

「雅公主」雪梨

雪梨亦透露有戲癮，將會於內地拍戲，但佢未落實拍攝時間，更透露戲中將會穿著旗袍，因此需要減去30磅！

《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！

被問及囝囝感情狀況，雪梨直言「佢本人嘅事」，最重要身體健康，可以良好溝通就可以，林峯更爆笑回應：「搵到女朋友證明身體都好健康！」隨即引起全場爆笑，雪梨亦回應：「佢（林峯）話咗俾大家聽佢健康啦！」