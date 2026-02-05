Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
《尋秦記》港澳累計票房破8700萬 Plus+ 多元宇宙版香港率先登場
古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來反應熱烈。電影上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日錄得$87,464,735，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！
為答謝觀眾一直以來的鼎力支持，並迎接即將推出、率先於香港院線上映的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版，電影團隊特別推出限時回饋活動。由2月6日至2月10日一連五天，觀眾凡於香港戲院購買《尋秦記》電影戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額合共10,000張，先到先得，送完即止。
當《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版正式上映時，觀眾憑該半價優惠券於香港戲院購買《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版戲票，即可以半價購買一張正價戲票，同時更可換取一張印有由古天樂親自書寫、以角色「項少龍」名義呈現之簽名字款的「項少龍穿越電子簽名版」《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版限量紀念戲票，數量有限，極具收藏價值。
《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念為延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。電影團隊期望透過是次回饋活動，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的不同可能。
《尋秦記》簡介
《尋秦記》小說由名作家黃易所撰寫，小說在中港甚至東南亞等地都獲得空前成功，故事也早已深入民心，其後改編成電視劇，更是獲得極大迴響，收穫大批粉絲。而《尋秦記》電影版是電視劇版的續篇，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。
故事大綱
一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。
其他人也在看
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
《刑事偵緝檔案II》30周年 開放式結局搞到百萬人耿耿於懷 網民：我灰左一個星期
唔少80後都係睇TVB劇大，《刑事偵緝檔案》應該係唔少人當年提早做完功課溫完書嘅動力，劇集受歡迎到4年一共拍咗4輯，《刑事偵緝檔案II》更加係邊拍邊播以迎戰亞視嘅《我和殭屍有個約會》，仲加入鄭秀文客串。而陶大宇同郭可盈更成為人氣螢幕情侶。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
滙豐擬淘汰低績效員工 部分銀行家面臨零獎金
【彭博】— 滙豐控股準備向一些銀行家發放極少獎金，甚至不排除獎金為零的情況。這家擁有160年歷史的英國銀行尋求向華爾街的競爭對手看齊，採取獎懲更加分明的「多勞多得」立場。
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店
YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
馬斯克被女兒打臉！出面證實愛潑斯坦檔案郵件：我們確實在「島上」
隨著已故金融家、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案再度曝光，特斯拉執行長馬斯克被揭露曾於 2012 至 2013 年間與其透過電子郵件討論加勒比海行程；對此，與馬斯克關係疏遠的女兒 Vivian Wilson 近日出面表示，他們當時確實在電郵所指時間點在當地，認為文件具可信度，引發討論。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
Goyard手袋新款，鄺玲玲機場造型也悄悄帶上！「Bonbonnière法棍包」圓潤亮相，質感控必收的法式經典
低調的法國箱包世家Goyard，每每推出新作總能引起時尚人士的關注。品牌經典的包款如簡潔大氣的Saïgon「西貢包」、輕便實用的Saint-Louis托特包等，一直是許多人的心願清單之選。近日，品牌帶來了全新的Bonbonnière手袋，以近期大熱的法棍造型延續品牌法式優雅，鄺玲玲在機場造型裡也悄悄帶上了，是要成為質感手袋控們的下一個目標吧！