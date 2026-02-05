《尋秦記》港澳累計票房破8700萬 Plus+ 多元宇宙版香港率先登場

古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來反應熱烈。電影上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日錄得$87,464,735，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！

為答謝觀眾一直以來的鼎力支持，並迎接即將推出、率先於香港院線上映的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版，電影團隊特別推出限時回饋活動。由2月6日至2月10日一連五天，觀眾凡於香港戲院購買《尋秦記》電影戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額合共10,000張，先到先得，送完即止。

當《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版正式上映時，觀眾憑該半價優惠券於香港戲院購買《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版戲票，即可以半價購買一張正價戲票，同時更可換取一張印有由古天樂親自書寫、以角色「項少龍」名義呈現之簽名字款的「項少龍穿越電子簽名版」《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版限量紀念戲票，數量有限，極具收藏價值。

《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念為延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。電影團隊期望透過是次回饋活動，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的不同可能。

《尋秦記》簡介

《尋秦記》小說由名作家黃易所撰寫，小說在中港甚至東南亞等地都獲得空前成功，故事也早已深入民心，其後改編成電視劇，更是獲得極大迴響，收穫大批粉絲。而《尋秦記》電影版是電視劇版的續篇，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。

故事大綱

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

