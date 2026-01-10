《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍

電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。

根據曝光的片酬，作為電影版靈魂人物及投資者，古仔本次不收取任何片酬，其回報將與最終票房收益掛鈎。在一眾香港演員中，飾演嬴政的林峯以200萬成為香港演員片酬最高者。

至於其他原班上陣的「老婆團」宣萱和郭羨妮的片酬分別為150萬及80萬港元，滕麗名則為50萬。已故的廖啟智當時為友情客串，拍攝3日，古仔為表心意贈送了6.6萬的利是。而令人意外的是，中國演員白百何，就收取天價1,500萬人民幣（約1,689萬港元）居首。

針對白百何的片酬「一騎絕塵」，相當於香港演員片酬最高的林峯的8倍，更遠超所有主演，有分析指出，白百何之所以能獲得天價片酬，全因她在中國市場強大的票房號召力。

自2009年起，白百何便憑藉多部作品成為中國最炙手可熱的一線女星。她主演的電影如《失戀33天》（票房3億人民幣，下同）、《捉妖記》（票房24.36億）及《捉妖記2》（票房22.37億人民幣），均是票房大獲成功的保證。對於高成本的合拍片而言，邀請她加盟無疑是為了撬動龐大的中國市場。

然而，儘管《尋秦記》在香港表現出色，但其在中國市場的票房之路卻充滿挑戰。電影在內地公映8天，票房為1.97億人民幣，但同期面臨《阿凡達3》等荷里活大片的強力輾壓，加上國產懸疑片《匿殺》的分流，導致其排片率始終維持在18%左右，難以創造爆發性的票房成績。

根據目前的走勢，中國市場對《尋秦記》的最終票房預測約為3.05億人民幣。綜合計算，加上香港預估的1億港元、英國、馬來西亞、新加坡等地已貢獻的236.9萬美元，再算上其他東南亞市場的潛在收益，電影的全球總票房預計落在4.5億人民幣左右。

