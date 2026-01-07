《尋秦記》自除夕上映以來，勢頭席捲全港，票房成績亦寫下歷史新頁。截止 1 月 5 日，港澳兩地累計六日票房已高達港幣 $45,454,742，正式刷新香港華語影片首周上畫票房紀錄，並榮登歷年香港電影及華語電影首周票房冠軍。截止 1 月 6 日，港澳累計票房更衝破4,800萬，錄得$48,469,960。承著票房威勢，身兼總監製及男主角項少龍的古天樂，昨晚（1 月 6 日）親身謝票，包括由 KOL Sam 先生和白兵策劃的「忠粉 Cosplay 謝票場」，與全場「穿越」而來的影迷近距離互動。



昨晚謝票氣氛極度狂熱，逾三百位觀眾到場，不少人悉心打扮成項少龍、秦王等戲中角色，甚至有影迷化身兵馬俑，而女團 Lolly Talk 成員亦以烏廷芳及琴清等角色造型亮相，扮相維肖維妙。古仔踏入影廳見到大批「秦國人」非常驚喜，大讚忠粉Cosplay有心思，又現場逐一評點影迷裝扮，更親自挑選最佳造型的得獎者，令現場影迷情緒高漲。



近日電影主題曲〈天命最高〉在城中牽起「曼德拉效應」熱潮，不少影迷發現一直瑯瑯上口的歌詞中，從未出現過「誰和誰」三字。古仔在現場提及此事時，亦大方分享自己原來亦有「唱錯歌詞」，直至早前再為主題曲重新錄音時才發現，古仔指：「話說原本歌詞係『亂局亦一樣人定』，但我好耐之前一直都係唱『亂局亦一樣入定』我錄音時跟監製講，我唱咗咁耐都係咁唱喎，原來自己一路以來都唱錯。」全場聽畢大笑，古仔更笑言一直都無發現，皆因多年來都絕少公開演唱此曲。



談及電影再創票房紀錄，古仔指身為導演及演員非常開心，希望觀眾繼續入場，除了感激大家的支持外，謝票時他更感性地吐露，相隔二十多年後拍攝電影版的初衷。古仔坦言在這個智能電話普及的時代，希望透過《尋秦記》帶大家找回昔日的簡單快樂：「呢部戲其實係想畀返一個回憶大家，諗返起當年一家人坐喺度食飯追電視嗰份溫暖。雖然依家時代進步咗，但大家都係耷低頭玩電話。我希望透過《尋秦記》，帶返呢份回憶畀大家。」 古仔更揚言，若票房數字再創新高，將不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。

《尋秦記》票房衝破四千五百萬 刷新華語片首周開畫紀錄

