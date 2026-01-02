由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後，《尋秦記》踏入2026年首日再傳捷報，港澳累計票房已正式突破二千萬，正式上映兩日共錄得$21,743,937，亦創下開畫連續兩日港澳單日票房均逾一千萬的成績，氣勢持續上揚。

《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝

主創古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然昨晚得悉佳績後，隨即拍片向觀眾報喜致謝，更搖身一變回戲中角色，大玩趣味小劇場，氣氛熱鬧繽紛。片中，飾演項寶兒的朱鑑然便向飾演其父項少龍的古天樂，以及飾演秦王趙盤的林峯遞上檸檬茶：「阿爹、大王！檸檬茶已經篤好喇！」古天樂反問：「真係篤好？」緊接着，飾演烏廷芳的宣萱入鏡，笑容滿面地說：「2026年嘅第一日有好消息同大家公布！」朱鑑然興奮地接力報喜：「《尋秦記》喺香港嘅累計票房已經突破二千萬喇！」最後，古天樂率領其餘三位齊聲高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」