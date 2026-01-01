電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日全港合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。

《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄

正式上映當日約晚上九時半，首日開畫單日票房已突破一千萬，主創古天樂、林峯、宣萱、滕麗名和朱鑑然立即拍片感謝觀眾，並向觀眾送上元旦祝賀：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至一千萬喇！希望大家繼續支持《尋秦記》！