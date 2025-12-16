《尋秦記》電影版12.31上映！網民提議TVB重製新版 力推丁子朗林正峰頂上

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，每次播出都勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。隨著電影版即將上映，近日有網民喺社交平台發起討論，提議TVB可以考慮回購版權重新製作2026年新版本，並大膽建議全新演員陣容名單。

有網民喺社交平台發起討論，大膽建議全新演員陣容，認為搵新一代演員做經典角色係好事，例如丁子朗飾演項少龍（古天樂飾）、麥美恩或吳若希飾演烏廷芳（宣萱飾）、陳懿德飾演琴清（郭羨妮飾）、林正峰飾演「趙盤」秦始皇（林峯飾）及原本有網民建議奸角張頴康飾演嫪毐（江華飾），不過佢喺早前已離巢，所以提議由洪永城「頂上」。

同時有網民認為有啲角色可以原用元祖演員，滕麗名及歐瑞偉應繼續飾演善柔及陶總管，因為二人仍然拍攝緊《愛·回家之開心速遞》及演技精湛。同時亦有網民認為唔好毀經典，重拍未必會有當年嘅味道。

