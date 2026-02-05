《小小兵》將登上冬季奧運！西班牙花式溜冰好手獲授權將用《Papaya》出賽
2015 年，環球影業旗下的《神偷奶爸》系列外傳電影《小小兵》推出之後迅速席捲了全球爆紅，這些小黃人們順利吸引了觀眾們的目光。而他們超可愛的「小小兵語」也讓他們的可愛程度突破天際。其中他們那首《Papaya》也是超級洗腦的歌曲，超級抓耳，也讓西班牙花式溜冰選手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 想在即將於 6 日登場的義大利冬季奧運上把《Papaya》帶進比賽場地中使用，沒想到卻差點無法如願，因為環球影業曾一度拒絕授權，之後在事情曝光後才因為輿論壓力而放行。
綜合外媒報導，西班牙花式溜冰好手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 即將代表國家出賽花式溜冰的短曲項目，而他本來預計將搭配使用的歌曲是超人氣動畫電影《小小兵》中的《Papaya》。沒想到，日前他突然發布限時動態表示，在自己早於去年 8 月份就提出授權申請，並且也為了冬季奧運而在整個賽季中都使用《Papaya》當配樂參賽之後，他卻被告知由於著作權授權問題，因此無法使用《Papaya》參賽。
A music rights clearance issue means we will all be robbed of seeing this at the Olympics:
pic.twitter.com/tgBhpCG13i https://t.co/Hn09Kqmphq
— Josh Billinson (@jbillinson) February 2, 2026
Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 表示，之所以想搭配《Papaya》是因為，在滿足花式溜冰比賽的技術要求的同時，也能讓大家感到歡樂與俏皮。沒想到，Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 的限時動態發布後就馬上引起了網友轉發、熱議，大家都希望能在奧運殿堂如此嚴肅的場合能看到更多的歡樂、俏皮元素，也讓 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 正式宣布，「感謝大家的分享、支持！環球影業已經重新考慮並且授權！」，也因此，Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 也確認，《小小兵》充滿俏皮、好玩的風格將會在冬季奧運的場館登場，讓全世界都感到他們的古靈精怪。
其他人也在看
Esports World Cup 2026預選賽《Road to EWC》正式開始！全球230場大賽成為前往本大賽的“門票”！
Esports World Cup Foundation（以下簡稱 EWCF）已啟動迎接2026年夏季舉辦的「 []
2v2格鬥遊戲「2XKO」官方大賽「2XKO JAPAN SERIES 2026」將於2月21日開幕！報名受理中
合同會社Riot Games(以下簡稱Riot Games)將自2026年2月21日(六)起，舉辦基本遊玩免費 []
想學 AI 但唔知點揀？學 AI 前必看！自學 vs 報班點樣揀？揭秘「抄 Prompt」課程的致命傷！｜文恩澄 ｜廣東話
2026 新年快樂！🎉 可能有些人今年的目標是「學好 AI」，但在你付款報名任何課程之前，請先停一停、看一看這條影片！✋ 這集我不賣課程，甚至可能會「倒自己米」叫你不要隨便報讀！😂
低調炫富？耳機夾粒金！華為 x 周大福 FreeClip 2 聯名禮盒登場，溢價逾倍背後藏「發財」玄機？
在全球黃金價格屢創新高的 2026 年，華為攜手珠寶龍頭周大福，為全新旗艦開放式耳機 FreeClip 2 加粒「金」。這次跨界合作聯名款的售價自然也被網友們熱議是智商稅，還是低調炫富的天花板？
「Nintendo Direct Software Maker Lineup 2026.2.5」將於2月5日日本時間23時起播出！片長約30分鐘
任天堂宣布將於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出「Nintendo Direct Software []
ZOZOTOWN和Poppy Playtime聯乘！T恤和連帽衛衣等限量版大學主題商品現已登場
ZOZO宣布將與熱門美國恐怖遊戲系列「Poppy Playtime」及ZOZOTOWN聯乘，推出限量版商品。 []
GitHub 整合 Claude 同 Codex！Copilot Pro+／Enterprise 公開預覽，唔使轉工具就可派 AI 寫碼
GitHub 宣布 Claude（Anthropic）同 Codex（OpenAI）編碼代理進入 Agent HQ 公開預覽，Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 用戶毋須額外訂閱即可使用。代理喺 GitHub 網頁、手機 App、VS Code 都可用，想試新玩法可睇開啟方法同使用流程。
啟德 AIRSIDE 餐廳 Chef's Cuts 爆食物中毒 6 人屙嘔曾進食生蠔︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（4 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 6 人，事件涉及位於啟德 AIRSIDE 的餐廳 Chef's Cuts，受影響人士包括 2 男 4 女，年齡介乎 29 歲至 35 歲。
Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」
針對 Anthropic 發布的一系列具諷刺意味的廣告，OpenAI 執行長 Sam Altman 公開發表長文，批評 Anthropic 的行銷手法既「不誠實」且帶有「雙重標準」，並指責該公司試圖控制用戶行為，走上一條「獨裁」的道路。
《夜王》定檔初一 終極預告曝光！黃子華「歡哥」率領東日女公關年廿九落區謝票
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度強勢出擊，執導第二部賀歲力作《夜王》，與全城觀眾歡度馬年，鐵定大年初一正式華麗賀歲。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公佈。
Ubisoft重組計畫後陷入動盪！員工直言已不信任管理層 將醞釀罷工要求執行長退位
在 Ubisoft 1 月 22 日宣布重組公司計畫後，這間遊戲巨頭就此陷入動盪。股價暴跌、裁員 3600 人、自願離職政策被爆出等事件都加劇了 Ubisoft 內部員工對於管理層的不信任。於 Ubisoft 巴黎總部任職，同時也是法國 Solidaires Informatique 工會代表的 Marc Rutschlé 與 Chakib Mataoui 近日就接受外媒專訪，聊起目前的 Ubisoft 內部不滿情緒似乎越滾越烈，也直言執行長真的應該下台了，他們也正在醞釀一場罷工行動，直到管理層回應他們訴求為止。
BANG & OLUFSEN 與 G-DRAGON 推出限量版 BEOPLAY H100 G-DRAGON EDITION
以 Beoplay H100 為藍本，配上 G-Dragon 代表性雛菊圖騰為耳機注入靈魂，呈現音樂與藝術的交匯，全球限量發售 188 件。
16 厘米真的能投出 100 吋？JMGO O2S Ultra 4K超短焦投影機實測：細單位客廳的家庭影院新玩法！
在香港或台灣的小型客廳，想玩 100 吋大畫面往往受限於擺位空間。這次我們實測了 JMGO O2S Ultra 4K 超短焦鐳射投影機，看看這款擁有 0.16:1 投射比的新機，是否真的能解決空間痛點。
真的沒問題嗎？Sony新專利竟能把真人出演的遊戲角色用AI生成，錄Podcast陪玩家回顧遊戲旅程
隨著遊戲開發技術越來越提高，加上 PlayStation 開始大力推展的電影化遊戲世界，現代的各種 3A 遊戲總會讓玩家們期待超級鮮活的遊戲角色又將帶給我們什麼樣的冒險故事。舉凡 PlayStation 旗下的《戰神》、《地平線》系列等，都打造出了一個個非常鮮明的遊戲世界讓玩家們徜徉其中，而遊戲角色的演員們也顯得越來越重要。不過，隨著 AI 時代到來，這些過去演活遊戲角色的演員們也與傳統影視產業的演員們一樣會擔心自己的所有演出都拿去訓練 AI，因此 2024 年與去年也發生了大罷工事件，希望爭取遊戲巨頭們不會將自己的演出用於 AI 訓練上，未來真人演員還會被這些 AI 取代。沒想到，AI 風潮似乎無法阻止，因為近日 Sony 竟申請一項新 AI，讓 AI 能夠模擬遊戲角色錄 Podcast，陪伴玩家。
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
萊坊:香港去年第四季超豪宅成交81宗及金額15.7億美元全球第二位
萊坊發佈最新的《全球超級豪宅報告》指出,探討全球12個主要市場,樓價在1000萬美元以上的住宅銷售表現。在報告覆蓋的12個市場中,2025年第四季錄得555宗1000萬美元以上的成交,按季上升17%,總成交金額達103億美元(按季上升20%)。杜拜、香港、悉尼及邁阿密的超豪宅市場交易活躍,按季成交錄得強勁增長,平均成交金額微升至1860萬美元。杜拜再度確立其市場領先地位,在2025年第四季以143宗成交及25億美元的總值位列第一,反映年底的交投強勁(按季成交量+39%;成交金額+27%)。在去年第四季,香港超豪宅季度成交量(81宗)和成交額(15.7億美元)升至全球第二位,延續其已持續兩季的反彈勢頭(按季成交量+45%;成交額+51%)。紐約及洛杉磯分別錄得57宗及63宗成交(成交額分別為11.3億美元及11億美元),均較第三季溫和。以全年表現計算(截至2025年第四季的12個月),杜拜以500宗成交,創下年度新高,為倫敦同期的三倍以上,突顯其結構性優勢。紐約由2023年低位反彈至326宗年度成交,香港超豪宅成交持續上升至232宗,而倫敦下跌至第五位錄得161宗,相比2022年仍位居首
Uber 擬年內在港推 Robotaxi！夥百度 Apollo Go 部署無人駕駛，香港或成亞洲首個市場
Uber 計劃年內在港與百度 Apollo Go 合作推出 Robotaxi 無人駕駛的士，香港或成其亞洲首個自動駕駛叫車市場。不過服務仍待具體時間表與監管安排落實，香港能否「今年內」上線成焦點。
【TGS2026】鳴潮攤位現場照片報導！各式各樣周邊商品、立牌、還有Coser！
於2026年1月29日(四)開幕的大型遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下簡稱2026台北電玩展)」的鳴潮攤 []
豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！
日本AV圈近來傳出震撼消息，知名女優豐岡沙月公開罹患罕見子宮疾病，病情嚴重到可能危及生命，讓粉絲和同行都捏把冷汗。根據多間媒體如鏡週刊和三立新聞報導，這位2017年出道的甜美系女優，本來以亮麗外型和火辣身材圈粉無數，沒想到健康亮紅燈。
新年優惠2026｜Lenovo 新春 ThinkPad 69 折減逾六千元，AI 賦能商務筆電升級辦公體驗
新一年想升職加薪？那一定要提升工作效率！Lenovo 2026 新春送上驚喜，商務系列 ThinkPad 全面啟動超狂優惠，其中 ThinkPad X9 直減 HK$6,203， 讓頂級 AI 商務筆電不再高不可攀！