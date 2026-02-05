《小小兵》將登上冬季奧運！西班牙花式溜冰好手獲授權將用《Papaya》出賽

2015 年，環球影業旗下的《神偷奶爸》系列外傳電影《小小兵》推出之後迅速席捲了全球爆紅，這些小黃人們順利吸引了觀眾們的目光。而他們超可愛的「小小兵語」也讓他們的可愛程度突破天際。其中他們那首《Papaya》也是超級洗腦的歌曲，超級抓耳，也讓西班牙花式溜冰選手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 想在即將於 6 日登場的義大利冬季奧運上把《Papaya》帶進比賽場地中使用，沒想到卻差點無法如願，因為環球影業曾一度拒絕授權，之後在事情曝光後才因為輿論壓力而放行。

(Credit:環球影業)

廣告 廣告

綜合外媒報導，西班牙花式溜冰好手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 即將代表國家出賽花式溜冰的短曲項目，而他本來預計將搭配使用的歌曲是超人氣動畫電影《小小兵》中的《Papaya》。沒想到，日前他突然發布限時動態表示，在自己早於去年 8 月份就提出授權申請，並且也為了冬季奧運而在整個賽季中都使用《Papaya》當配樂參賽之後，他卻被告知由於著作權授權問題，因此無法使用《Papaya》參賽。

Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 表示，之所以想搭配《Papaya》是因為，在滿足花式溜冰比賽的技術要求的同時，也能讓大家感到歡樂與俏皮。沒想到，Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 的限時動態發布後就馬上引起了網友轉發、熱議，大家都希望能在奧運殿堂如此嚴肅的場合能看到更多的歡樂、俏皮元素，也讓 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 正式宣布，「感謝大家的分享、支持！環球影業已經重新考慮並且授權！」，也因此，Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 也確認，《小小兵》充滿俏皮、好玩的風格將會在冬季奧運的場館登場，讓全世界都感到他們的古靈精怪。