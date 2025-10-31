《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！

戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東，伺機摧毀明塱。方欣和德橋更看準時機召開臨時股東大會，意圖改選董事局，踢走全部王家的人，全權控制明塱。又碰巧身為明塱代主席的文以珈（劉佩玥飾）遲遲未到場，德橋乘勢被推舉成股東大會主席。然而同一時間，位處明塱醫院附近的隧道內發生連環車禍，董一妍（宣萱飾）無懼即將被德橋踢出董事局，率領醫護團隊趕赴現場救援...

昨晚焦點劇情，落在方欣和戴德橋這個「復仇者聯盟」身上。方欣對王進濤（鍾鎮濤飾）認愛一妍而因愛成恨，決心摧毀進濤用心建立的明塱醫院；而德橋妹妹廿年前死在明塱醫院手術台上，同父異母的哥哥欲踢爆明塱醫院黑幕而被害，德橋決心剷除明塱。恨不得摧毀明塱醫院的二人連環拋出狠話：「呢間殺人醫院，根本就唔應該喺呢個世界上存在」、「無論係明塱，定係明塱嘅人，全部都係罪有應得」。其後二人找來同樣憎恨明塱醫院的啟心加入，三人臉上展現不懷好意的笑容令觀眾心寒：「明塱醫院準備撐不住了」、「一個人的復仇心已經夠恐怖，這下還要是三個人」、「期待看王家人如何反擊」。

陳煒+陳展鵬二度合作 「正義拍檔」黑化成「復仇者聯盟」

這次陳煒和陳展鵬在《巨塔》合作，令不少觀眾回憶起三年前在《黯夜守護者》中，陳展鵬飾演臥底警察，連同飾演重案組警官的陳煒，二人合作揭露一連串各種的社會陰暗面。二人從「正義拍檔」搖身一變成「復仇者聯盟」，同樣令觀眾看得過癮：「煒哥展鵬這一對，正邪都演得很好」、「方欣戴德橋眼神充滿復仇的怒火」、「王家人要團結，復仇者們也要團結了吧」、期待他們之後有更多合作」。

至於今晚播出的大結局，將會播出全劇最大型「隧道車禍場口」，約四、五十名醫護人員涉水衝進隧道內進行救援的畫面極盡震撼。劇集總監製鍾澍佳（佳導）早前接受訪問時分享了拍攝時的狀況：「隧道入面有好多好難預計嘅因素，例如隧道入面嘅抽風條件唔好，而且又要清走所有場景嘢，因為第二日又會有車行隧道。」除此之外，劇組為拍攝10車連環相撞的大型意外事故場口，不但申請封了三日隧道進行拍攝，而且更有工作人員事前通宵在隧道內灌水，以還原真實暴雨場景，更出動逾一百名台前幕後精英參與拍攝，場面令觀眾十分期待：「這種拍攝已是電影級別了」、「每逢這些大場口劇情肯定夠刺激」想知道宣萱等人最終能否順利完成拯救任務，而明塱醫院去向存亡又會如何？

陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！

