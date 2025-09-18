《幻獸帕魯》宣布2026年推出正式版！承諾將提高品質、帶來大量新內容

由日本遊戲公司 PocketPair 開發的開放世界生存工藝+捕捉生物玩法《幻獸帕魯》（Palworld），今日（16）宣布將在 2026 年脫離搶先體驗，推出 1.0 正式版！並且公開了對於未來的介紹影片，承諾即將到來的大量新內容和玩法。

1.0 正式版將在 2026 年推出。（圖源：幻獸帕魯）

今日由 PocketPair 公關總監兼發行經理 Bucky，搶先介紹了《幻獸帕魯》未來的相關改變。確定今年內會先解決《幻獸帕魯》內的一些問題，將整個遊戲的基礎打好，帶來品質更高、更完美的作品。當然這代表，目前剩下的 2025 年時間內，雖然還有充滿驚喜的冬季更新即將到來，但不會像是先前大型更新的「天墜之地」一樣，規模會更小。而《幻獸帕魯》正式版的規劃，Bucky 承諾他們準備了非常龐大的內容，之後會陸續公開更多消息。

廣告 廣告

接著就是談到 PocketPair 在今年 1 月成立了「Pocket Pair Publishing」（PPP）遊戲發行部門。此部門的是協助其他獨立遊戲開發者，提供資金、行銷、發行與專業諮詢等多方面的支援，希望幫助更多優秀的遊戲作品被大眾看見。此外，除了《幻獸帕魯》的開發工作外，公司內部也有小規模團隊正在嘗試各種不同的新遊戲概念。

最後，為回饋廣大玩家的支持，目前《幻獸帕魯》在 Steam 上進行限時特賣中，提供歷史低價 25% 折扣，將持續到 9 月 23 日為止。對於還在觀望的新玩家，或是想推薦給朋友的老玩家來說，這剛好是一個加入收藏庫的最佳機會。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk