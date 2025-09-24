《幻獸帕魯》突公開新作《帕魯農場》！從血汗工廠變休閒農場，支援多人連線還能結婚

日本遊戲開發商 Pocketpair 旗下熱門遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），不久前才宣布將會在 2026 年脫離搶先體驗，推出 1.0 正式版，並且預告會有非常大量的新內容。但讓人沒想到的是，今日（23）官方突然公開了《幻獸帕魯》全新衍生新遊戲《幻獸帕魯：帕魯農場》，將玩法專注在和帕魯們一起展開農場生活上，支援多人連線，甚至還有結婚系統！主打「生物收集 × 農場模擬」，但發售日期尚未公開。

有結婚系統，包含帕魯嗎？（圖源：幻獸帕魯:帕魯農場）

根據官方說明，《幻獸帕魯：帕魯農場》是由 Pocketpair 內一隻全新的團隊負責開發，已經在開發了數個月的時間，持續完善內容當中，所以不會影響到原本的《幻獸帕魯》開發進度。而在《幻獸帕魯：帕魯農場》中，玩家將和這些可愛又獨特的生物一起，從一片荒蕪開始，逐步打造夢想中的農莊。這款遊戲不僅延續了《幻獸帕魯》中與帕魯邂逅的樂趣，更將重點轉向了悠閒的經營與互動。玩家可以讓帕魯協助耕種、下廚，甚至是到牠們經營的店鋪購物，在這個充滿四季美景的島嶼上，享受與帕魯們和平共處的慢活時光。

在這款遊戲裡，帕魯不僅是玩家的夥伴，更是農場生活的重要助手。每隻帕魯都擁有獨特的能力，有些擅長播種，有些負責灌溉，還有些會幫忙收成作物或進行製作，官方還表示：「有帕魯在偷懶？那就給牠上一課，讓牠明白「工作的快樂」吧。」當然，島上的生活也充滿了各種可能性，可以在市場上買賣農作物和工藝品，甚至在更隱密的地方找到「禁忌市場」進行特殊交易。除了日常經營，島上也會出現破壞農場的害獸帕魯，你需要透過戰鬥來保護自己的家園，並從中取得更多資源來推動農場發展。

輕鬆悠閒的農場生活！（圖源：幻獸帕魯:帕魯農場）

此外，《幻獸帕魯：帕魯農場》還支援多人連線模式，可以邀請朋友一起在這個奇妙的島嶼上，共同打造屬於你們的獨特農場。不管是分工合作，還是單純的互相分享農場成果，都能讓這段旅程增添更多樂趣。在這款遊戲中，你將與帕魯和島上居民建立深厚的情誼，甚至還有結婚系統，展開屬於自己的故事。玩家和帕魯之間會發展出什麼樣的關係？一切都將由你自己來決定。

這是不是在臭...某森？（圖源：幻獸帕魯:帕魯農場）

