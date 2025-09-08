《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博

內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。

內地狗仔隊爆料（截圖自《會拍攝的百曉生》）

內地狗仔隊帳號「會拍攝的百曉生」今日於社文平台爆料，指許凱於橫店私人豪宅長期聚眾賭博，晒出多張對話截圖、轉帳畫面及疑似許凱聚賭片段等，更指許凱早於2021年開始於住所內組織牌局，十幾分鐘內贏取8,000元人民幣，更晒出許凱被拍到酒店內參與牌局片段，指片段中可以看到其抽煙及聽到其聲音。

被爆聚賭影片（截圖自《會拍攝的百曉生》）

目前許凱一方對網上爆料未有回應，但有陸媒報導，浙江東陽市公安局橫店分局政治處人員發聲強調「有關注到此事」，證實正在了解當中。

轉帳紀錄被指與許荔莎爆料吻合（截圖自《會拍攝的百曉生》）

