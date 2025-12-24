專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
《張學友 60+巡迴演唱會香港終章》昨晚揭幕 一字馬力証寶刀未老 學友笑指數月後65歲多優惠
20場的《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚於紅館開鑼，今次是學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。64歲的學友狀態大勇，雖不時提及自己已60+，但當輕鬆落下一字馬時，全場歡呼，亦足見他寶刀未老。
回到紅館演出今次巡唱的「終章」，學友倍有感情，來到今次巡唱第305場，演唱會準時於晚上八時開始，座無虛席。學友以一曲《留住這時光》為演唱會揭序幕，再由一班舞蹈員伴隨出場，一身黑皮衣皮褲造型的學友唱出《Ooh La La》，更踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，全場氣氛立升温。
學友的經典慢歌向來扣人心弦，一連串的《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，讓觀眾沉浸於懾人的歌聲之中。唱罷《我真的受傷了》後，學友跟大家打招呼：「香港嘅朋友你哋好！其實我想講山頂嘅朋友你哋好，但山頂已經唔係好山頂。所以，買最前飛嘅朋友好傻，其實後面都睇到，哈哈！」學友表示在香港演出今次巡唱的最終章，是一件温暖的事。他說：「只要企喺度，我就會覺得我係張學友，歡迎大家嚟到張學友60+巡迴演唱會嘅第305場。」
學友指整個演唱會樂團及團隊休息了三星期，他笑說：「我有個有不好嘅習慣，一休息就病，小休小病，大休大病。休息嘅第一星期，將之前嘅感冒清咗佢，之後諗住打下波，點知打完條腰就唔郁得，可能呢啲就係60+嘅問題。早幾年，我以為60歲好多優惠，但原來係65歲先有。但…過幾個月我就65歲喇！哈哈！」
學友表示自己的歌曲陪伴大家走了四十一年，他感慨的說：「我唔知大家會唔會諗住今次係我最後一次開演唱會，所以無論如何都要睇咗先。我自己都覺得我覺得、懷疑、怕係最後一次。上一次我開時，都係怕、懷疑、以為係最後一次，但過幾年咪又係唱。」說罷學友更即席表演一字馬，再輕鬆站起來，力証自己寶刀未老。他笑說：「睇我自己起到身就知，我上次係爬起身。所以唔使驚，我重喺度。」
Encore環節，學友高水準演繹《李香蘭》。他透露巡唱這兩年多，樂手、舞蹈員及幕後工作人員都有情侶結婚了。他笑說：「這兩年發生了很多事，當然沒有發生在我身上啦！」他準備了愛情組曲送給新婚的朋友們，包括《你是我今生唯一傳奇》、《你的名字我的姓氏》等。最後學友以一曲《吻別》結束首場「香港終章」演唱會。
