《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒情況 倡提供彈性上學安排︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《強制舉報虐待兒童條例》明年 1 月在港實施，香港救助兒童協會今日（1 日）舉行傳媒茶聚，教育界專業顧問團成員、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，以往有涉案兒童在虐兒個案受理後會感矛盾，覺得自己「沒有了媽媽」，或令條例實施後校內教職員與社工更難處理相關情況，望各界體諒，並建議學校為受害兒童提供彈性上學安排。

香港救助兒童會將於本星期六舉行「兒童保護論壇 2025」，就兒童安全問題進行交流。論壇前夕，救助兒童會總幹事曾迦慧聯同天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文今日舉行傳媒茶聚，探討《強制舉報虐待兒童條例》的實施及提出建議。

親人被舉報後感矛盾 需顧及受害兒童情緒

李建文指，他以往曾處理過的虐兒個案中，涉案兒童在報案後往往需要面對矛盾情緒，一方面覺得校內社工幫助他揭發事件，但另一方面覺得自己「沒有了媽媽」：「所以他內心覺得很矛盾，他又覺得自己親手令自己與媽媽關係惡化，同一時間學校是不是真的在保護著我。」他預視《強制舉報虐待兒童條例》生效後亦會令校內教職員與社工在處理類似情況上有困難，希望社會各界可以體諒老師與校方。

李建文續強調，日後執行《強制舉報虐待兒童條例》期間需要考慮兒童的情緒和精神健康，虐兒個案中的施暴者大多都來自兒童身邊的親友，甚至是唯一照顧者，受害兒童會出現複雜情緒，期望學校可以給予該兒童彈性的出勤與學習安排，在學校能獲安全感：「他可以有些彈性的上學時間，或者他上學時候第一件事不是入課室，是每一天都有一個查看（Check-in），可能是來自他信任的人…看看每一天的情緒狀況，才讓他開展每一天的校園學習。」

條例限於處理嚴重個案 強調需預防虐兒個案

曾迦慧表示，條例當中的強制舉報可以幫助最嚴重的個案，但不能待案發後才去舉報、做補救措施，強調希望兒童保護需發展至預防性、前瞻性的工作。李建文補充，盼有更多資源持續為家長進行相關教育，讓家長知道「不可以做」，又或者為有需要家庭提供經濟資源，減輕育兒壓力：「可能有時候他不知道這樣是犯法…我覺得我想教好我的兒子，他的目標可能是覺得自己沒問題，不過他的手段錯了的時候，那我們就要看看有沒有一些資源可以幫助到位。」

李建文又倡學校應儘快掌握「高危學生名單」，評估學生在其家庭狀況內受虐的風險，並主動關心學生，並與家長接觸，向其解說條例的嚴重性、說明現時本港禁止體罰等，又或者在該家庭或出現疏忽照顧風險時可以介紹予托兒資源。