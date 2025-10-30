《從前從前有個塊魂》系列睽違14年續作正式發售，支援線上四人遊玩

萬代南夢宮娛樂宣布，《塊魂》系列睽違14年的全新作品《從前從前有個塊魂》已於在PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台、STEAM平台登場。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

在本作中，大王不小心破壞了地球，而玩家則需要再次協助王子重新打造星星送回空中。

這次，玩家可以在不同時空中滾動塊球，在歷史的長河中吸收所有接觸到的物品，復原星空。

在這次的冒險中，玩家將可以在侏儸紀、冰河時期、過去的日本等不同時代間穿梭，展開前所未有的旅程，並體驗全新的多人競爭模式。

《塊魂》系列讓人印象深刻的配樂也在加入新的樂曲及自訂選項後嶄新回歸，可以吸引周遭物品的磁鐵等有趣的道具也同步於本作登場。

玩家將可以扮演王子或其他68位親戚的任何一位，並為他們自訂顏色、臉部表情等外觀，而這些自訂角色將會在「競技塊球」模式中獨樹一格。

本作新增的「競技塊球」模式可由最多4名玩家遊玩，支援線上多人遊玩，或離線與電腦對戰。

玩家則需要在限定時間內盡可能滾出最大的塊球並換成點數，保持最高得分。

－

以上內容為廠商提供資料原文

