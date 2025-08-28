《惡人當道》定檔9.11上映！黑哥姜皓文重操故業 坐鎮洗衣店當半日店長為電影宣傳

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品《惡人當道》，由新晉導演關文軒執導及編劇，姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山及吳凱恩監製，定檔於9月11日正式上映。今日黑哥重操在戲中飾演洗衣店老闆故業，坐鎮洗衣店當半日店長，星級店長現身，街坊經過也拍照集郵。

《惡人當道》故事講述「呔哥」（姜皓文飾）當年曾是江湖怒漢，因一場衝突殺人被捕，妻子驚嚇早產，不幸母子雙亡。出獄後，他決心改過自新，遵循已故妻子的遺願，在文景大廈附近開了一家洗衣店，努力重建生活。直至一天，大廈遭到「強拍」，地產商聘請黑社會來滋擾居民。黑道新貴Happy（凌文龍飾）手法卑劣，還把一群道友引到大廈的廢宅內吸毒，期間呔哥遇上大廈內一名劏戶阿花（廖子妤飾）及其年幼的兒子老爺（蘇天樂飾），見他們不單只被黑道騷擾，生活上還屢次遭到別人的剝削，呔哥最終忍無可忍，暗中到教會招攬一班正接受更生的江湖人仕，來個絕地反擊！

《惡人當道》

《惡人當道》

《惡人當道》

在電影宣傳活動中，黑哥和戲中小演員蘇天樂及導演關文軒，但現場媒體在洗衣店走一圈，讓大家見識一下洗衣店的運作。黑哥表示在《惡》片中，飾演一位過氣江湖大佬，出獄後為自己洗白從事洗衣店工作，退隱江湖，戲中多場主景，都是以洗衣店為主，所以昨日重操故業，擔任洗衣店的半日店長，吸引了不少路人前來拍照留念！

黑哥表示，舊式洗衣店逐漸減少，需要保護這類文化，「舊式嘅洗衣店已經買少見少，所以也需要保育一下這種民生的文化，加上電影很多故事都是在洗衣店發生，所以特別有感情。」

早前黑哥跟太太到清遠完成七天辟穀，身體變得更健康，他說：「我和太太揀了一個很舒服的地方進行辟穀，我也以為自己會忍唔住肚餓，點知迫了兩、三日已經沒有肚餓的感覺，之後我都會繼續這個健康療程。」

《惡人當道》

導演關文軒表示今次能夠跟黑哥合作一拍即合，原來事前大家都想拍近似類型的故事角色，所以緣份令兩人合作了這部電影。用洗衣店作背景，就是想表達一個過去的江湖大佬重新做人，而洗衣店就是帶出一個「洗白」感覺。

小演員蘇天樂演出這部電影雖然已是四年前的事，但記得當時黑哥和Fish姐姐（廖子妤)循循善誘的指導他演出，令他對演戲增添信心和興趣，之後也參加了一些電影和劇集演出。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！