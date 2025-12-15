精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人夫
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。喺今年6月，一向感情生活低調嘅佢喺社交網站宣布向女朋友Nicole求婚成功，而日前其藝人好友劉天龍喺IG限時動態PO出王致狄為囡囡舉辦百日宴嘅照片，意外曝光啱啱升做人夫嘅佢原來已經榮升人父，雙喜臨門！
日前，王致狄藝人好友劉天龍喺IG限時動態PO出王致狄囡囡百日宴嘅照片，出席藝人仲有杜大衛及鄧永健等等。喺照片中，王致狄著上灰色西裝，而其老婆Nicole就著上一條白色背心長裙，非常合襯。王致狄更小心抱實著上荷葉邊蛋糕裙嘅BB女，難掩初為人父嘅喜悅。
有指Nicole身家豐厚，其家族經營美容產品生意，係年銷過億塊面膜嘅美容集團繼承人，婚後二人將接管生意，因此佢被封為「億萬駙馬」。
