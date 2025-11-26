Alo Yoga官網全網7折
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。
羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，並分別寫上：羅天池「真正的《愛回家》太久沒有見大家了，一見面就笑到失控，非常温暖非常開心的一個晚上」、張達倫「愛回家聚會！大家永遠都充滿愛，笑聲，關懷，問候，支持。雖然我們的愛回家已經是10年前了，但我們的愛是永遠不變的，所以可以咁講，我們才是真正的「愛。回家」。希望未來大家有機會再一齊合作，同埋下次再齊人啲」及楊卓娜「終於可以見到面啦！點解我哋每次見面都咁開心？每次都可以笑到幾乎call白車！入行咁多年，最開心就係收割到呢一班兄弟姊妹 #永遠的愛回家 #查理斯律師樓」，影片中楊卓娜拎起電話向鏡頭Say hi，之後身後嘅劇中演員好友張達倫、黎諾懿、楊明、莊思明及姚瑩瑩等人都笑容滿面兼舉起勝利手勢，場面熱鬧。另外，楊卓娜仲趁機向楊明及莊思明催婚，嚇到佢哋掩嘴憨笑。
影片出街後，唔少網民都表示：「喜歡以前嘅愛回家❤️」、「呢套愛回家先係回憶」、「巧懷念愛回家😢依家重溫緊」、「最愛查李施，少了ALEX」、「最近還在刷！連刷3遍了，永遠的查李施」、「呢個是最好睇版本」、「我的青春啊 幾百集看了好幾遍」、「真的是真正的《愛回家》呀！」、「超懷念第一代（愛回家）最好睇」、「記憶全回來了」及「十多年過去了，一個都沒變，還是那麼多靚麗帥氣」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客
現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向華強罕談童年被舅父醉酒霸凌 為保護媽媽練武報仇：有那個童年陰影
影視大亨向華強以電影《賭神》「龍五」一角為人熟悉，近年活躍內地社交平台；日前，向華強拍片分享人生經歷，罕見回憶被舅父霸凌嘅童年往事。影片中，向華強細述童年家變，指當年媽媽帶住弟弟（向華強舅舅）嫁畀爸爸，舅舅平日正常，但一飲酒就變「狂魔」，衝進廚房拿刀亂砍，當時連警察無能為力，家人不敢吭聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄺玲玲粉絲見面會唱《半斤八両》？不只顏值高，反差萌GL女神可鹽可甜魅力超圈粉
鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，日前在澳門舉行粉絲見面會。偶像們都有特意為粉絲準備表演，有聽過鄺玲玲唱謝安琪的《囍帖街》，也不及她唱《半斤八両》令人意外。鄺玲玲一開口唱「我哋呢班打工仔」，表情與動作都好鬼馬、好投入，令觀眾都覺得「好正」，這反差萌魅力大圈粉！Yahoo Style HK ・ 1 天前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
啟德體育園主場館18日（上周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》一個疑幻似真的世界
《狂野時代》獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」。著名內地導演畢贛攜手兩大巨星易烊千璽和舒淇，帶領觀眾進入一個中國電影百年史詩鉅製。 《狂野時代》故事設定於一個人類已經不再做夢的世界裡，有一個怪物依然整日沉迷於夢的幻覺中，他迷失了。而一個女人可以看清幻覺，於是她潛入了他的夢中去尋找…...Yahoo Movies HK ・ 1 天前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 15 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前