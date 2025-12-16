《愛·回家》蘇恩磁發文透露家母病情 網民齊為媽媽祈禱集氣超暖心

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的龍家二太太佘秀琴入屋的資深演員蘇恩磁，近日於社交平台分享媽媽的近況，獲得不少網民留言慰問，十分暖心！

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的龍家二太太佘秀琴一角入屋

蘇恩磁表示：

「老媽進醫院一星期了，因為貧血輸了兩袋血，之後又發現她的腎功能有點問題，排尿有障礙要插尿管，昨天醫院終於通知我她的尿片用完了🙏她可以自己排尿了🙏🙏」

網民都紛紛為蘇媽媽祈禱集氣：「同祝福❤️‍🩹早日康復🙏🙏🙏」、「🙏🏻🙏🏻🙏🏻祝你媽媽早日康復!」、「🙏🏻🙏🏻🙏🏻妳都要好好照顧自己~」、「Take care!!」。