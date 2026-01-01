《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍

《愛·回家》Laptop孟希璘公開與女友水晶店收入 高TVB最多20倍聽到蔡潔「吓」一聲

於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。

蔡潔於社交平台分享探店影片，寫道：「見證着你們努力一步一步把小店做到頗具規模，真的覺得你們很棒！ 分享一個沒有被放到vlog裡面的小趣事：『波波說，原來當時準備開店的時候，還問過我的意見，我巴拉巴拉跟她說了一大堆，建議怎麼開店、去哪裡選貨等等。可是後來我對這件事情是一點都想不起來了，而且我壓根不覺得自己會懂得怎開店跟經營這回事。所以呀，最後事情有沒有能做成，旁人說甚麼並不是很重要，還是要靠自己謹慎决定，認真執行！接下來我們一起加油哦！』」孟希璘嘅水晶店充斥各種唔同種類及大細嘅水晶，蔡潔表示：「入到嚟我係俾你哋嘅存貨量震撼咗，心諗，嘩，好富有！」孟希璘又向其介紹其中一塊巨型冇染色嘅黑水晶係鎮店之寶，達六位數。

孟希璘透露，開店念頭係喺拍攝《拳王》後，以及影視寒冬：「經濟差反而係嘅機會，尤其小商家及創業嘅人，因為成本變低，自己都出路遇貴人。」續指喺呢3年裡面，自己與女友一步一步苦心經營，由第一間舖五十幾呎，慢慢搬到第三個舖位。蔡潔又詢問孟希璘現時嘅收入比TVB多幾多倍？孟希璘回應指：「一定有十倍，自己衡量比例啦！頭兩、三個月都係兩倍起，之後十幾至二十倍都有，到現在穩定十倍左右。」聽到蔡潔「吓」咗一聲。

孟希璘出身自香港武打演藝世家，爸爸係邵氏演員、金馬獎最佳動作設計得主孟龍，二伯父係已故資深動作演員孟景海（孟海），大姑媽係武打演員孟秋。孟希璘於2017年投考第29期TVB藝員訓練班入行，先後拍過《十八年後的終極告白》、《福爾摩師奶》、《伙記辦大事》等劇集。縱然孟希璘為同性演員，但佢就曾表示覺得演員可以做任何角色，與本身生活可以有好大分別，唔怕被定型，曾試過喺唔同劇集著短裙背心、性感演出、演過妓女等等，指自己都好享受拍戲可以有唔同角色嘅變化。不過，孟希璘曾患上怪病半年，周身骨痛，一度停工半年，靠積蓄過活。

