宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍
於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。
蔡潔於社交平台分享探店影片，寫道：「見證着你們努力一步一步把小店做到頗具規模，真的覺得你們很棒！ 分享一個沒有被放到vlog裡面的小趣事：『波波說，原來當時準備開店的時候，還問過我的意見，我巴拉巴拉跟她說了一大堆，建議怎麼開店、去哪裡選貨等等。可是後來我對這件事情是一點都想不起來了，而且我壓根不覺得自己會懂得怎開店跟經營這回事。所以呀，最後事情有沒有能做成，旁人說甚麼並不是很重要，還是要靠自己謹慎决定，認真執行！接下來我們一起加油哦！』」孟希璘嘅水晶店充斥各種唔同種類及大細嘅水晶，蔡潔表示：「入到嚟我係俾你哋嘅存貨量震撼咗，心諗，嘩，好富有！」孟希璘又向其介紹其中一塊巨型冇染色嘅黑水晶係鎮店之寶，達六位數。
孟希璘透露，開店念頭係喺拍攝《拳王》後，以及影視寒冬：「經濟差反而係嘅機會，尤其小商家及創業嘅人，因為成本變低，自己都出路遇貴人。」續指喺呢3年裡面，自己與女友一步一步苦心經營，由第一間舖五十幾呎，慢慢搬到第三個舖位。蔡潔又詢問孟希璘現時嘅收入比TVB多幾多倍？孟希璘回應指：「一定有十倍，自己衡量比例啦！頭兩、三個月都係兩倍起，之後十幾至二十倍都有，到現在穩定十倍左右。」聽到蔡潔「吓」咗一聲。
孟希璘出身自香港武打演藝世家，爸爸係邵氏演員、金馬獎最佳動作設計得主孟龍，二伯父係已故資深動作演員孟景海（孟海），大姑媽係武打演員孟秋。孟希璘於2017年投考第29期TVB藝員訓練班入行，先後拍過《十八年後的終極告白》、《福爾摩師奶》、《伙記辦大事》等劇集。縱然孟希璘為同性演員，但佢就曾表示覺得演員可以做任何角色，與本身生活可以有好大分別，唔怕被定型，曾試過喺唔同劇集著短裙背心、性感演出、演過妓女等等，指自己都好享受拍戲可以有唔同角色嘅變化。不過，孟希璘曾患上怪病半年，周身骨痛，一度停工半年，靠積蓄過活。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿Mo李啟言 MIRROR演唱會受傷3年半首次發近照 : 期待2026年有個更好嘅自己
MIRROR 2022年7月紅館演唱會發生屏幕墮下事故，導致舞蹈員李啟言（Mo)等多人受傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超雲聖誕與一男子海景餐廳慶祝 未婚夫Douglas仍未見蹤影再惹情變傳聞
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）於2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，該男子不僅緊挨住何超雲，雙手更環抱住何超雲，疑似係新歡。12月初，何超雲又帶同鬍鬚男觀看楊千嬅演唱會，加上未有於聖誕節PO出任何有關Douglas嘅照片，令分手傳聞再升溫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 13 小時前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高
「油麻地警署光影之旅」周四(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？am730 ・ 12 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 12 小時前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
大埔宏福苑五級火釀成最少161人死亡，包括殉職消防隊目(追授)何偉豪。他的未婚妻Kiki在除夕撰文向摯愛表達思念，提到除夕原本是兩人的大日子，未料如今已天人永隔，又帶着一個代表何偉豪的猩猩公仔搭飛機出發。am730 ・ 22 小時前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 19 小時前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 8 小時前
發展商樂風「輕資產」模式受考驗 項目股東呻當提款機 創辦人：融資須獲批准
在香港物業市場有一種「輕資產」的運作方式，比較有名的包括李根興、樂風集團等。他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。現時樂風集團以此模式持有8個住宅或商業項目，總投資額接近100億元。然而部分項目股東卻向本報反映，指與樂風集團創始人周佩賢分歧日大，質疑其管理效率，甚至有意投票把持有項目的公司清盤。周佩賢接受訪問時逐一回應指控，她坦言在逆市中已盡全力做到最好，「大家（與項目股東）坐緊同一條船，有分歧我有氣餒。」她強調，會繼續與股東溝通尋求共識。信報財經新聞 ・ 8 小時前
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。Yahoo Food ・ 2 小時前