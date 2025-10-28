《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦

《愛‧回家之開心速遞》片頭

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。

喺活得中，提及下月播出嗰5集1小時版本，劉丹被問到會唔會好辛苦，佢就表示唔會，因為呢5集主要講述運動，佢仲笑話自己嘅戲份就係坐喺屋企講嘢。

呢個消息一出，隨即喺網上引起網民熱烈討論，例如「點解，我習慣咗每晚吃完飯剛好睇開心速遞」、「冇嘢啊 無劇播啦咩 TVB居然淪落到咁啊」、「已經算好啦，奧運會之前播動物世界，一開始仲宣傳藝員配音，仲以為係咩大製作，九唔搭八～」、「真的沒劇可拍了？」、「沒什麼好劇播了，只有愛回家還可以撐場」、「睇到嘔，成個鐘」、「真係一個鐘就好啦，半個鐘不過癮」、「好過播內地劇啦」及「其實比較想要無租客版」等等。

《愛‧回家之開心速遞》截圖

