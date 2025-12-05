宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。
日前，Leo於社交平台發布限時動態，上載了一張與騙徒的對話截圖。雖然未有披露來龍去脈，但從對話中所見，Leo正尋找一名叫「Dickson」的人士，而與他對話的正是將Dickson介紹給他的中間人。Leo更留言：「最近呢幾個月，發生咗件事，損失超過六位數！真係估唔到，騙徒真係無處不在，頂！跟住最後就係情緒勒索，一係就阿爸入院，一係就阿媽入院，跟住就自己入院。一次又一次心軟，真係忍無可忍！#早排俾人話情緒勒索好無奈，呢種情緒勒索你，又點睇？」
之後Leo亦晒出一張在床上的掩面獨照，分享近日心情，明顯不佳表示：「無奈、憤怒、接受、感恩」。
