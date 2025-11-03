焦點

《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔

《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔
《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔

「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚舉行開幕禮，為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日（明日）開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》則會播出一連五集的「全運會篇」：「接龍全運會」、「Mission impossible：KC逆轉人生」、「運動是王道」、「來一場與『羽』眾不同的坦白」及「『仁仁』愛運動」。

