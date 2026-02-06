《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多

《愛回家》鄭世豪離巢轉行任企業培訓師 近照曝光身形發福 網民：細龍生肥了咁多

曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。

轉行做企業培訓師

合照中所見，留有一頭中長曲髮的鄭世豪身形及面形似乎比從前暴脹不少，略顯發福，網民亦紛紛留言：「細龍生肥了咁多」、「膨脹了不少」、「真的成Max了」、「Max好似Max咗」、「Max Lung變Pro Max Lung」、「細龍生最近有點發福了」及「做咩肥咗咁多」等等；不過亦有網民讚「其實Max還是握帥的」！

網民於馬來西亞偶遇

另外，亦有網民搞笑留言問「他有沒有踢垃圾桶？」，更有人問及鄭世豪真人性格，指有傳鄭世豪真人與「細龍生」人設相似，不過發文者留言為其平反：「他人很友善呢。。我過去拍照他還幫我拿手機」。

細龍生

