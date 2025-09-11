《愛．回家》莫家淦北上搵到銀密謀買車 曾零收入賣車養家

於《愛．回家之開心速遞》演保安「王朝」的莫家淦，近年往內地發展順利，不但升呢春晚主持及網劇男一，更密密登台開騷，「錢」途無限。最近他更秘密到車行試車，睇中內地品牌電動車，似乎打算買新車獎勵自己。他接受東網訪問，承認有買車打算，目前仍在考慮階段。問到是否近年有進帳故大手筆買車，他就笑言電動車價格相宜，只需10多萬就有交易，且不用入油可慳油錢。

他續指之前都曾經有車，但疫情時經濟低迷，為養家無奈賣車：「嗰陣可以話幾乎零收入，有段時間更加喺入不敷支，所以決定返內地闖，嗰陣少咗喺香港揸車，索性賣埋佢唔使養車，好彩通關之後多番好多演出機會，托賴收入叫做穩定番啲。」

莫家淦秘密睇新車。

密謀買新車。

原來他疫情時曾零收入，為養家無奈賣車。

現時收入穩定，即計劃買車。

莫家淦在內地登台機會不斷。

苦盡甘來。

「錢」途無限。