《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光

憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。

「Terry」李偉健早於2018年已經成家立室。

佢一直好少提起太太同婚事。

近日李偉健難得放閃晒恩愛，更罕有公開老婆索樣，佢晒出以AI製作手辦模型照片，李偉健就以佢同老婆婚照AI生成模型模樣，一張係二人日本拍嘅日式傳統結婚禮服照，另一張相係二人着和服幸福靚相。只見老婆Bo樣子甜美，臉圓圓有福氣，一副賢妻模樣更係盡滲仙氣，網民紛紛留言大讚李偉健老婆靚女，兩人勁合襯。

其實李偉健一直都低調感情事，好多網民甚至唔知道佢已婚。當年李偉健婚禮上公開多謝老婆表示：「好多謝佢，肯陪我捱窮，我窮咗咁多年，佢都一直陪喺我身邊，對我不離不棄，支持我，真係好好。」

李偉健今次激罕晒婚照。

太太索樣同時曝光。