《愛．回家之開心速遞》有新成員？網民發現黑人「介入」單立文湯盈盈

《愛．回家之開心速遞》播出多年一直係TVB鎮台之寶，不時同《東張西望》成為每周收視之冠。做咗二千幾集，《愛》劇不時加入新人，近月就有譚輝智、何晉樂、劉洋等現身。但係有網民發現多咗個黑人，仲「介入」單立文同湯盈盈？

愛．回家之開心速遞

愛．回家之開心速遞

尋晚嘅一集《愛．回家之開心速遞》講述根叔（劉丹）唔忿氣大龍生等人打破世界紀錄，決意以絕技開合桃挑戰，結果反而被池富截足先登。熊尚善於是安排熊家眾人出埠遊玩，試圖令根叔忘記破紀錄之事，點知適得其反。最後根叔因擔心家人出車禍而到醫院打聽，反而誤打誤撞打破最短時間去最多醫院紀錄。

廣告 廣告

愛．回家之開心速遞

講咗咁耐，呢位黑人又喺邊度出現？劇集尾段一家人影張大合照，單立文同湯盈盈合照時，豹哥件衫上面印有嘅黑人男子相片「活靈活現」喺二人中間出現，加上單立文搭住湯盈盈膊頭嘅手，真係好似有個黑人搭住湯盈盈。唔少人都覺得呢個巧合好有趣，又「二創」劇情話黑人「角色」係熊樹仁同David响非洲嘅養子，叫熊祖！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！