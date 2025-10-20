不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。
莊梅岩：編劇不收分毫
莊梅岩表示，經濟不景，籲觀眾「退票還是改購周邊產品，敬請量力而為」。她並指所有買賣收入將先用以支付是次製作上受影響的前後台工作人員薪金，然後才是製作上的使費，「版權無償，放心編劇不會收到一分一毫」。
團隊：短時間未能覓適合場地
團隊昨晚（19日）表示，由於演出未能如期進行，團隊亦未能夠於短時間內覓得適合的演出場地或更改為其他表演形式，遺憾地告知將取消是次演出。觀眾可填寫表格申請退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。
團隊指出，在得知節目需要終止之前，已經開始排練，參與演出的行政、製作以及表演者亦已開始了工作，稱如觀眾希望支持本次製作，減輕製作團隊的損失，可以選擇更換成紀念品。
其他人也在看
寶萊塢愛情片DDLJ連映30年 孟買戲院觀眾持續買單
（法新社孟買19日電） 印度連續上映時間最長的電影「漂洋過海愛上你」（Dilwale Dulhania Le Jayenge），明天將慶祝在同一家戲院天天放映、連續30年的紀錄。這部片已上映逾1500週，遠遠超越另一部在孟買影院連映5年的動作鉅片「烈焰」（Sholay）。法新社 ・ 1 天前
西甲｜多場比賽球員棄戰15秒 抗議安排海外賽
西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。 隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒am730 ・ 13 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生赴酒店 校方開腔：成立危機小組 正待相關人士聯絡｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生昨日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
日本軟文化出海 港成嚴酷試驗場 NAMCO擬大增室內遊戲樂園門店
過往日本企業「出海」香港以大型百貨、金融與證券公司為主，例如八佰伴、大丸、野村證券等，象徵着「硬實力」經濟輸出。近年風向卻有所轉變，夾公仔機、動漫周邊、主題咖啡店與遊戲體驗中心等「軟文化」成為主角。其中，日本大型娛樂集團Bandai Namco（萬代南夢宮）的布局最具代表性。集團旗下南港企業亞洲把NAMCO室內遊戲樂園引入香港，計劃開設30間分店。信報財經新聞 ・ 22 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 10 小時前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 1 天前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
全球儲備資產版圖生變！德銀：黃金正縮小與美元差距 再漲1400美元就追平
今年以來，黃金價格漲勢驚人，累計上漲逾 60%，上周五 (17 日) 現貨黃金 (XAUUSDOZ) 一度突破每盎司 4380 美元，創下近年來罕見的強勢行情。專家指鉅亨網 ・ 12 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在2022年9月第551期就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出高分牛油！Yahoo Food ・ 18 小時前
KD降薪續簽火箭 累積薪酬創NBA新高
【Now Sports】根據ESPN報道，杜蘭特已同意與侯斯頓火箭簽下一份為期兩年價值9000萬美元的延長合約，還包含2027/28年球季的球員選項。杜蘭特（Kevin Durant）本有資格簽下最高1億2000萬美元的頂薪續約，但他今夏選擇被鳳凰城太陽交易至火箭，便要為球隊的薪酬空間作出犧牲，因此主動降薪3000萬美元，但可以讓球隊在建構陣容方面帶來更大彈性。不過，即使杜蘭特這次續約少了錢，仍然在NBA生涯的總薪酬，達到5億9820萬美元，超越勒邦占士的5億8390萬美元，成為NBA史上薪酬總收入最高球員。火箭在7月的7方交易中獲得KD，即使送走了謝倫格連和迪倫布祿斯，但隊內還有艾柏朗聖官、艾文湯臣、謝巴利史密夫及達里依臣，仍然展現爭冠野心。杜蘭特是是2014年年度MVP，也在2017和18年兩度當選FMVP，手執兩座總冠軍，雖然已經來到37歲高齡，但上季的跳射命中率仍是全聯盟第1的49.7%，其中中距離命中率為53.1%，帶球跳射的命中率也高達50.9％，均為聯盟最佳。now.com 體育 ・ 23 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前