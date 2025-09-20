《我們最快樂》西九11月重演 傳「被取消」 莊梅岩稱「再獲綠燈」 將重啟預售｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】曾在 2022 年首演的舞台劇《我們最快樂》，原定11月28日至30日在西九戲曲中心大劇院重演，惟編劇莊梅岩日前發文講述疑被封殺經歷，提到「即使《我們最快樂》將要被取消」也不會後悔發聲，當時西九僅回覆傳媒稱已租出場地，未有回應演出會否取消。莊梅岩今（20日）再發文指「經歷萬難之後」，收到通知《我》又再獲「綠燈」，將盡快重啟預售。

莊梅岩本月 9 日時發文稱，近期手上有工作項目被「封殺」，提到「即使《我們最快樂》將要被取消，即使我再也不能踏上香港舞台，我也不會後悔的。」又指買了《我們最快樂》預售門票的朋友不用擔心，「等上面正式通報，我們就會立刻處理退票的事」。

莊梅岩今日最新發文，配以日本漫畫小拳王的圖片，表示「經歷萬難之後」，昨晚收到通知，《我》又再獲得「綠燈」，會盡快重啟預售。

據《我們最快樂》宣傳資料，重演將由黃秋生、林家熙及梁浩邦演出，導演為黃呈欣，原於上 月 16 日起開放優先預訂，惟9 月初莊發文時，相關表單已不接受回應。

《Yahoo 新聞》月初向西九文化區查詢《我們最快樂》是否被取消演出，西九文化區管理局回覆稱，《我們最快樂》舞台劇已租用西九文化區戲曲中心大劇院演出，未明言演出能否繼續，亦沒有回應是否曾施壓「封殺」。

