《我和春天有個約會》四小花 萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀同台掀回憶殺 網民：最早F4女團

萬綺雯、鄧萃雯、商天娥及蔡曉儀打扮成《我和春天有個約會》的歌女造型，亮相內地東方衛視的跨年節目。（節目截圖）

1996年在ATV亞洲首播的電視劇《我和春天有個約會》，近30年來都是觀眾心目中的經典神劇，劇中夜店「麗花皇宮」四位駐台小花姚小蝶（鄧萃雯飾）、藍鳳萍（萬綺雯飾）、洪蓮茜（商天娥飾）及金露露（蔡曉儀飾）在2025年大除夕世紀合體。四人打扮成當年劇中的經典歌女造型，亮相內地跨年節目，在台上一起合唱《我和春天有個約會》，配上背後屏幕播出當年劇中的經典片段，瞬間掀起回憶殺，成為網上熱門話題，其中「長腿姐姐」萬綺雯的凍齡容顏及商天娥的好歌喉更成為談論焦點，又形容四人就像「最早F4女團」，笑指「還好這四個人沒有『朱孝天』，要不然這局組不成了」。

從播出的片段見到，萬綺雯最先出場，尾隨而至鄧萃雯、商天娥及蔡曉儀手牽手上台，其中55歲的萬綺雯穿上紫色的晚裝長裙，雖然戴着手套和看不見其招牌「42吋長腿」，但見到她狀態絕佳，身材沒有走樣，皮膚仍然白皙，樣貌更與當年的藍鳳萍一樣，看不到歲月痕跡。59歲的鄧萃雯則穿上白色公主裙及戴上后冠，以姚小蝶身份領唱，雍容華貴不似是快長「登六」的婦人。而穿着紅色西裝裙及褲子的商天娥的唱功令網民驚艷，大讚她唱得最好。至於當年是亞視當家花旦的蔡曉儀穿上棕色及膝公主裙，雖淡出幕前多年，但再次現身仍獲讚身型與容貌保養得宜，而且貴氣十足。

1996年在ATV亞洲首播的電視劇《我和春天有個約會》是不少觀眾心目中的經典神劇。（微博@蔡曉儀）

網民看到「麗花皇宮」四小花重現都感慨不已，「我的天哪藍鳳萍和洪蓮茜一點都沒變」、「麗花皇宮四美裡面，藍小蝶的飾演者萬綺雯基本樣子沒怎麼顯老的變化，勁」、「音樂響起，把我拉回了小學那個年代，滿滿的回憶」、「一眨眼，30年過去了……」。