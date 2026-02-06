《我和殭屍有個約會》電影片勾起集體回憶 尹天照剖白拒再演殭屍原因

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」。其系列電影版《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》已於去年年尾喺網絡平台上架，再度勾起大家集體回憶。雖然有萬綺雯以「馬丹娜」身份驚喜客串，不過靈魂人物「況天佑」尹天照就未有現身，令人感到可惜。尹天照喺多年前已表示唔會再接拍任何殭屍或鬼怪題材作品，隨著電影版掀起熱潮，近日網絡流出一段尹天照昔日訪問片段，期間親口剖白拒拍背後嘅真正原因。

喺訪問中，尹天照表示近年大多時間都留喺香港，跑山、做Gym及行山，仲會去登台維持生計。佢仲話外界都知道佢唔再拍殭屍片或鬼題材嘅片，不過仍然收到好多相關邀約，早年差不多推咗十幾二十部相關聯題材嘅邀約，佢憶述有電影老闆叫佢個價，不過佢仍然拒絕：「無價，我唔拍。」

而背後嘅真正原因就係尹天照信咗主，所以無論《我和殭屍有個約會》第四輯、第五輯，無論出幾多錢到唔拍。佢亦好坦白話要生活同揾食，所以佢主要係靠登台維持收入。至於信主嘅原因，佢形容人係順境時根本冇神，事業順利、有錢又有好多工作機會，仲要應酬朋友喝酒，已經係忙到無時間，點會有時間返教會。不過人去到盡頭，就會開始思考信仰，喺太太患病期間，佢專心照顧太太，推掉工作，唔想自己日後會後悔。以前嘅佢追求名利，想每個人都以羨慕嘅眼光望住佢，不過之後佢冇工作，再加上患上類風濕，所有嘢都徹底瓦解。

