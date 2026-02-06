《我的英雄學院》又破紀錄！健力士世界紀錄認證接棒《咒術迴戰》成「全球最受歡迎動漫」

自從 2014 年開始連載，雖然漫畫與動畫版均已完結，但日本超人氣動漫《我的英雄學院》至今仍然是全球最成功的動漫作品之一，相關討論總會掀起全球粉絲的討論與熱潮。而現在，《我的英雄學院》又締造新紀錄，日前健力士世界紀錄官方正式認證，在今年 1 月 9 日時，《我的英雄學院》成功拿下健力士世界紀錄認證：「2025 年全球最受歡迎動畫」，成為又一部獲此殊榮的日本動漫作品。

(Credit:僕のヒーローアカデミア公式 X)

健力士世界紀錄官網日前正式更新，援引數據科學公司 Parrot Analytics 的數據顯示，日本讀賣新聞網的《我的英雄學院》被正式認證是 2025 年全球最受歡迎動漫。而特別的是，這並不單純是《我的英雄學院》在 2025 年的收視率很高，而是在 Parrot Analytics 獨家專利的「需求評分」統計中，在囊括了全球因為《我的英雄學院》發生的播放次數、下載量、社群媒體討論、留言、轉發、搜尋引擎上的搜尋次數、影評網站的評分等數據計算後，《我的英雄學院》的需求評分是其他普通節目的 57.5 倍。

健力士世界紀錄之所以採用「需求評分」做為判斷依據而不是收視率的主要原因是，需求評分解決了有的平台可能不會公開收視表現的問題，以及需求評分也會算進盜版下載、網路流量等指標，更能有效反映出一部作品的熱門程度。而在《我的英雄學院》成功獲獎後，他們也跟上《進擊的巨人》(2020~2023)、《咒術迴戰》（2024），成為又一部獲此殊榮的日本動漫作品。