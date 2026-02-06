黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
《我的英雄學院》又破紀錄！健力士世界紀錄認證接棒《咒術迴戰》成「全球最受歡迎動漫」
自從 2014 年開始連載，雖然漫畫與動畫版均已完結，但日本超人氣動漫《我的英雄學院》至今仍然是全球最成功的動漫作品之一，相關討論總會掀起全球粉絲的討論與熱潮。而現在，《我的英雄學院》又締造新紀錄，日前健力士世界紀錄官方正式認證，在今年 1 月 9 日時，《我的英雄學院》成功拿下健力士世界紀錄認證：「2025 年全球最受歡迎動畫」，成為又一部獲此殊榮的日本動漫作品。
健力士世界紀錄官網日前正式更新，援引數據科學公司 Parrot Analytics 的數據顯示，日本讀賣新聞網的《我的英雄學院》被正式認證是 2025 年全球最受歡迎動漫。而特別的是，這並不單純是《我的英雄學院》在 2025 年的收視率很高，而是在 Parrot Analytics 獨家專利的「需求評分」統計中，在囊括了全球因為《我的英雄學院》發生的播放次數、下載量、社群媒體討論、留言、轉發、搜尋引擎上的搜尋次數、影評網站的評分等數據計算後，《我的英雄學院》的需求評分是其他普通節目的 57.5 倍。
健力士世界紀錄之所以採用「需求評分」做為判斷依據而不是收視率的主要原因是，需求評分解決了有的平台可能不會公開收視表現的問題，以及需求評分也會算進盜版下載、網路流量等指標，更能有效反映出一部作品的熱門程度。而在《我的英雄學院》成功獲獎後，他們也跟上《進擊的巨人》(2020~2023)、《咒術迴戰》（2024），成為又一部獲此殊榮的日本動漫作品。
其他人也在看
Tim Cook 首度開腔談 CEO 繼任人、高管離任潮、Apple 50 週年
多名 Apple 資深高管在早前接連離開，CEO Tim Cook 的繼任人選也成為不少人關注的焦點。據彭博社 Mark Gurman 獲得的消息指，Tim Cook 在 Apple 內部員工大會上首度開腔回應繼任人、Apple 高管離任潮的問題。
HP、Dell、Acer、華碩考慮國產 RAM！AI 浪潮引發全球缺貨，2026 買筆電要認準「國產雙雄」？
繼長江存儲 YMTC 的 SSD 在性價比市場大放異彩後，下一個進入全球供應鏈的中國存儲巨頭將是長鑫存儲 CXMT。根據《日經亞洲》2 月 5 日的最新報導，受惠於 AI 基礎建設瘋狂吸納產能，全球 DRAM 出現嚴重短缺。為了分散風險與降低成本，惠普 (HP)、戴爾 (Dell)、宏碁 (Acer) 及 華碩 (Asus) 等四大電腦品牌，正計劃首次採用長鑫存儲的晶片。
《GTAV》到底誰還沒買！在6代推出前又多賣500萬套，總銷量達2.25億長賣到最後一刻！
由 Rockstar Games 所開發，2011 年推出的《俠盜獵車手V（GTAV）》在過去 14 年中毫無疑問的成為了商業上最成功的遊戲，在去年 11 月公布的財報中，《GTAV》於推出後的 14 年中賣出了 2.2 億套。而日前 Rockstar Games 母公司 Take Two 又發布了新一季的最新財報，沒想到《GTAV》又多賣了 500 萬套，並且線上模式《GTA Online》的經常性客戶支出也大漲 27%。
Google新AI專案讓《GTA6》母公司市值蒸發數十億美元！執行長：「感到困惑，AI不可能打造偉大作品」
日前 Google 發表了新實驗性 AI 專案「Project Genie」，透過新的 Genie3 AI 模型 就能簡單升成具有互動性的虛擬世界之後，對全球遊戲圈造成衝擊，引起的投資人擔憂讓包括 Take Two、CD Projekt、Unity 等遊戲廠商與遊戲引擎公司股價都同步下跌，其中 Unity 股價下跌超過 21 %，而 Take Two 集團的市值更蒸發數十億美元。對此 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 近日就受訪表示，他其實感到有些困惑，因為感覺起來，應該是美國華爾街的投資客們不了解真正感動人心的遊戲是如何開發的。
《我和殭屍有個約會》電影片勾起集體回憶 尹天照剖白拒再演殭屍原因
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」。
控波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來
（法新社華沙5日電） 美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）今天表示，在波蘭國會議長被指控侮辱美國總統川普後，美國大使館與他「將不再有任何往來」。他後來在X上補充說：「我一貫尊重美國作為波蘭的關鍵夥伴…因此我遺憾地接受羅斯大使的聲明，但我不會在這些對波蘭人民至關重要的根本問題上改變立場。」
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
巴士安全帶︱政府刊憲修例 廢除巴士乘客座位必須配備安全帶規定︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。