《戰地風雲6》全平台開放限時免費試玩，邀玩家體驗駕駛坦克、直升機馳騁沙場

Electronic Arts Inc.與《戰地風雲》工作室宣布，終極全面戰爭體驗《戰地風雲 6》自今日起於全平台開放特殊免費試玩，持續至 12 月 2 日。新玩家現能加入全球數百萬暢玩粉絲的行列，在精選地圖和模式體驗《戰地風雲 6》全面戰爭的高強度玩法，於新推出地圖——南加州的「伊斯特伍德」——駕駛坦克、直升機，甚至高爾夫球車馳騁沙場。《戰地風雲 6》是年度最大遊戲和娛樂產業之一，憑藉盛大發行帶來光榮回歸，打破系列的長期紀錄**。

（來源：EA官方提供）

廣告 廣告

於 10 月 10 日發行的《戰地風雲 6》憑藉其優異表現，廣受評論界讚譽，並在「The Game Awards」獲得多項知名年度遊戲獎項提名，包括最佳多人遊戲、最佳動作遊戲和最佳音效設計。

這個傳奇《戰地風雲》系列創下有史以來的發布盛況，包括在 8 月打破紀錄的公開 Beta 測試、首發三天系列作銷量歷史新高，以及在《戰地風雲 6》推出後僅僅十八天，藉由《戰地風雲 禁區衝突》的加入，為系列作引入致命的大逃殺縮圈機制玩法。全面戰爭也將隨後於今年 12 月伴隨「冬季攻勢」的推出而持續打響。

「在我們不間斷與遊戲粉絲一同打造並獻上《戰地風雲》之餘，我們對《戰地風雲》工作室優秀團隊所取得的成就感到無比驕傲，同時也對社群所展現的熱情感到興奮。」《戰地風雲》總經理 Byron Beede 說到。「今天展開的《戰地風雲 6》免費試玩活動是個絕佳機會，能讓新玩家進入全球數百萬粉絲熱烈討論的全面戰爭體驗。」

《戰地風雲 6》現已登陸 PlayStation5、Xbox Series X/S 以及 PC 平台（Steam、EA App、Epic Games Store）。《戰地風雲 6》推出標準版（NT$2,099／HK$549）以及魅影版（NT$2,999／HK$789）***。「魅影版」內含《戰地風雲 6》完整遊戲下載，同時包含獨家的「魅影小隊」士兵造型組合包，外加 2 款高效武器套組、1 款載具造型和戰鬥軍刀造型。「魅影版」也帶來《戰地風雲》Pro 代幣以及賽季 1 套組，內含戰鬥通行證、25 層跳級、獨家外觀、經驗值代幣等豐富內容。

*須持有《戰地風雲™ 禁區衝突》以及所有遊戲更新。包含選擇性遊戲內購項目。限時開放。須遵守適用細則與限制。前往 battlefield.com 查看詳情。

**美國 2025 年度至今前20 名遊戲，2025 年1 月 5 日至 2025 年11 月 1 日，資料由 Circana 提供。

***優惠可能有所不同。詳見零售商網站。

《戰地風雲》會傾聽社群的意見反應、不停下開發的腳步，並且持續改進服務與內容；此公告內容可能因而有異。我們會盡可能為社群提供詳盡的最新消息。

－

以上內容為廠商提供資料原文

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk