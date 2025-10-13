妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
《戰地風雲6》太猛！首日狂賣180萬套、營收破30億，開服74萬玩家登Steam最強付費遊戲
EA 旗下經典射擊遊戲《戰地風雲》系列的最新作《戰地風雲6》在昨（10）天正式上市，馬上引爆全球玩家的期待搶登，才上線 1 小時玩家同上峰值就已經逼近 75 萬人，堪稱是《戰地風雲》系列史上最成功的一次首發表現。而根據遊戲業界分析師的說法，《戰地風雲6》第一天就已經賣出超過 180 萬套遊戲，總營收突破 1 億美元（約 30 億新台幣）大關，也讓《戰地風雲6》成為過去 24 小時中 Steam 最多人玩的付費遊戲。
綜合外媒報導，在昨（10）天晚上《戰地風雲6》正式開服後，馬上讓全世界《戰地風雲》粉絲搶著登入遊戲，許多玩家也都在網路上 PO 出各種排隊登入的截圖，在大家前面往往還有 30、40 萬位玩家正在準備登入。而根據統計，昨天《戰地風雲6》開服過後 Steam 同上遊戲玩家數最高峰馬上就達到 747,440 人，只差一步就能破 75 萬。
350,000 in the queue for Battlefield 6 already 🤯 pic.twitter.com/O6tPcS7e7R
— Tyler James (@FreakyMusic_) October 10, 2025
這麼成功的首發成績也讓《戰地風雲6》馬上擊敗《Apex英雄》，殺入 Steam 過去 24 小時內觀眾峰值排行榜的第三名，僅輸給《CS2》、《Dota2》，更是前五名中唯一的付費遊戲，同時也已經 Steam 歷史同上紀錄的第 14 名。遊戲製作人 David Sirland 也表示，他們事前也做好了萬全準備，迎接玩家們的到來。
同時，74 萬玩家同時上線的背後也讓 EA 賺的盆滿缽滿，根據遊戲市場分析公司 Alinea Analytics 的分析師 Rhys Elliott 就分享，稱《戰地風雲6》首日銷售已經突破 180 萬套，替 EA 創造了超過 1 億美元的收益，也已經達到 EA 預期首周賣出 500 萬套遊戲目標的三分之一，可以說是一次非常成功的首發表現。並且，Rhis Elliott 還提到，在這 180 萬套之外還有 350 多萬名玩家將《戰地風雲6》放進了願望清單，因此後續也非常有可能繼續長紅銷售。而在這麼成功的首日表現後，或許這一次，《戰地風雲》真的已經正式回歸。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
美國企業完成先進固體火箭發動機靜態點火測試
最近，美國兩家企業進行了一次先進固體火箭發動機的靜態點火測試，這項測試由雷神公司（Raytheon）和安杜利爾 […]TechRitual ・ 20 小時前
PS6確認開發中？效能遭爆料等於9070XT，搭新技術光追效果更強
轉眼間，PlayStation 平台的最新世代主機 PS5 已經推出 5 年了，並且在這五年間也順利繳出亮眼成績單，就連 Sony 內部都認為，PS5 是有史以來最成功的 PlayStation 主機。不過，五年光陰也代表 PS5 主機的生命週期已經走過一半，許多玩家也開始討論下一代 PS6 主機的到來。而現在有關於 PS6 的更多規格洩露已經曝光，PS6 的顯示效能將有望能夠達到目前 AMD 最先進的 9070XT 顯示卡水準，並且結合先前的爆料，預期光柵化效能還會達到 PS5 的三倍以上。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
石油王出手？《戰地風雲6》因首日登入問題，官方補償送受影響玩家第1賽季通行證
EA（Electronic Arts）旗下《戰地風雲6》（Battlefield 6）也有在自家 PC 平台 EA App 上推出，然而一直以來 EA App 都有不少的問題，一直受到玩家詬病。尤其是《戰地風雲6》發售後，EA App 曾出現短暫的錯誤導致玩家無法在第一間進入遊戲，為了補償玩家，EA 直接宣布送出第 1 賽季的通行證。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
量子能量採集方法突破熱力學極限
日本研究人員最近公佈了一項在能源收集方面的突破，這項新技術有潛力重新定義效率的極限。透過利用抗熱化的量子狀態， […]TechRitual ・ 1 天前
驚傳遭駭！任天堂成駭客組織「Crimson Collective」最新目標？
日本知名遊戲公司，向來以保密嚴格出名，只是近幾年除了《寶可夢》遊戲接連遭到洩漏外，就連 Nintendo Switch 2 從公開前就有許多資料、主機板等流出，並陸續被證實其真實性。而最近有新消息指出，任天堂成為了駭客組織 Crimson Collective 的攻擊目標，疑似遭到盜取了大量的資料。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
日本為 Tesla 全自動駕駛在國內的實施鋪平道路
日本目前正積極為 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) 系統的本地推廣鋪路。這一點從國土交通省的決定中可見一斑 […]TechRitual ・ 1 天前
Apple AI 訓練來源又爆爭議：繼作家後，科學家聯手控告侵權
Apple 再次因其人工智能（AI）的訓練數據來源而陷入法律糾紛。繼上月被多位作家指控後，近日又有兩位美國神經科學家發起集體訴訟，指控 Apple 未經授權使用其受版權保護的學術著作來訓練其AI模型，令科技巨頭在發展生成式AI時面臨的版權爭議愈演愈烈。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Tesla Cybercab 主要工程師分享最新進展
Tesla 的機械設計首席工程師最近對即將推出的全電動自主雙座出租車提供了令人振奮的更新。這位工程師在「We, […]TechRitual ・ 1 天前
比PS6強一點？Xbox下一代主機規格爆料：AMD Zen 6/RDNA 5架構，預計2027年登場！
微軟先前因為宣布調漲 Xbox Game Pass，以及 Xbox Series X/S 價格，讓不少玩家猜測，是不是想要退出主機市場。而微軟官方則是強調，他們已經和 AMD 合作，確定會推出新的 Xbox 主機，為玩家帶來更強大的視覺效果與運算能力。直到近日，有新爆料者聲稱，Xbox 新主機已經有部分硬體規格流出，很可能會在 2027 年時推出。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
【OpenAI DevDay 2025 分析懶人包】GPT-5 平到笑？AI Agent 開發全民化、 搶市場開發生態
2025 年 OpenAI 的 DevDay 標誌著一個AI產品開發根本性的轉變。根據 OpenAI DevDay 2025 的官方發佈，其開發者基礎已增長至 400 萬，每週有超過 8 億用戶使用 ChatGPT。面對如此龐大的規模，OpenAI 的戰略重心，正從提供單一的 AI 產品，果斷地轉向打造一個全面、端到端的開發平台生態。DotAI ・ 15 小時前
超貴耳機線真係有用？Effect Audio Centurion II 百夫長2代 vs 原裝線 | AK NOVUS + AME Mousa兩大名器實測！
小瑟又嚟同大家分享耳機。今次實在戰戰兢兢，因為我地第一次實測咁誇張價錢嘅耳機升級線——Effect Audio Centurion II（百夫長II），官方定價高達 HK$48,000！仲有同場加映的 Cleopatra Imperia Founder's Edition（埃及妖后），HK$22,280，全球限量 50 條。呢兩條線加埋，價值近七萬元，簡直係發燒友的「核彈級」投資。Post76 ・ 15 小時前
Elon Musk 暗示「Banish」功能將與召喚模式完美結合
Elon Musk 再次提到可能在不久的將來會推出的「Banish」功能，這將與 Tesla 早前發佈的熱門輔 […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 在上海工廠發佈重要生產消息
Tesla 最近在其中國生產設施 Giga Shanghai 發佈了一項重大生產計劃。這一改變隨著該公司宣布其 […]TechRitual ・ 4 小時前
甜瓜同情韋少冇班落
【Now Sports】一代「大三元」王的韋斯布祿，自從跳出合約後，今夏至目前為止，都未有球隊向他招手，對於一位曾經當選MVP的球星來說，頗令人唏噓，而以往一齊同隊的「甜瓜」安東尼，也同情韋少的境況。韋斯布祿（Russell Westbrook）曾經9次入選全明星，以往在奧克拉荷馬雷霆的獨當一面表現，以及經常取「大三元」數據，使其成為一代球星。不過，歲月催人，現年36歲的韋少面對沒有班落境況，安東尼發表了自己的見解。「我當年在NBA遇到的困境，同現在不少球員面對的情況相近，看到韋少的遭遇，真的令人難受，他可是NBA其中一位偉大控衛。我不能說他被排擠，但點都會有點這情況，而韋少過去太成功，標準定得太高，爭勝心太強，反而成為了障礙。」「甜瓜」坦言，現在的人對韋少的能力開始質疑，以其年紀能不能再可以於聯盟打波，存在很多問號，只是韋少以往經歷的，已經證明一切，故不明白球隊對他的懷疑，存在著甚麼心態。now.com 體育 ・ 1 天前
iPhone Air 內地 10 月 17 日預售，北上工作港人更適合購買？
在早些時候 Apple 官方的抖音直播中，今日到訪上海的 CEO 庫克正式確認國行版 iPhone Air 將從 10 月 17 日起在內地預售，10 月 22 日正式開賣。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
【水貨行情】Google Pixel 10 Pro Fold 到港，最平版本$14,300 起!
Google 早前發表摺屏手機 Pixel 10 Pro Fold，而該機的水貨已於近日到港，當中最入門的 256GB ROM 首批售價為 $14,300!Mobile Magazine ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前