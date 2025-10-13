《戰地風雲6》太猛！首日狂賣180萬套、營收破30億，開服74萬玩家登Steam最強付費遊戲

EA 旗下經典射擊遊戲《戰地風雲》系列的最新作《戰地風雲6》在昨（10）天正式上市，馬上引爆全球玩家的期待搶登，才上線 1 小時玩家同上峰值就已經逼近 75 萬人，堪稱是《戰地風雲》系列史上最成功的一次首發表現。而根據遊戲業界分析師的說法，《戰地風雲6》第一天就已經賣出超過 180 萬套遊戲，總營收突破 1 億美元（約 30 億新台幣）大關，也讓《戰地風雲6》成為過去 24 小時中 Steam 最多人玩的付費遊戲。

(Credit:EA)

綜合外媒報導，在昨（10）天晚上《戰地風雲6》正式開服後，馬上讓全世界《戰地風雲》粉絲搶著登入遊戲，許多玩家也都在網路上 PO 出各種排隊登入的截圖，在大家前面往往還有 30、40 萬位玩家正在準備登入。而根據統計，昨天《戰地風雲6》開服過後 Steam 同上遊戲玩家數最高峰馬上就達到 747,440 人，只差一步就能破 75 萬。

這麼成功的首發成績也讓《戰地風雲6》馬上擊敗《Apex英雄》，殺入 Steam 過去 24 小時內觀眾峰值排行榜的第三名，僅輸給《CS2》、《Dota2》，更是前五名中唯一的付費遊戲，同時也已經 Steam 歷史同上紀錄的第 14 名。遊戲製作人 David Sirland 也表示，他們事前也做好了萬全準備，迎接玩家們的到來。

《戰地風雲6》開服瞬間讓超過74萬玩家同上（Credit:SteamDB）

同時，74 萬玩家同時上線的背後也讓 EA 賺的盆滿缽滿，根據遊戲市場分析公司 Alinea Analytics 的分析師 Rhys Elliott 就分享，稱《戰地風雲6》首日銷售已經突破 180 萬套，替 EA 創造了超過 1 億美元的收益，也已經達到 EA 預期首周賣出 500 萬套遊戲目標的三分之一，可以說是一次非常成功的首發表現。並且，Rhis Elliott 還提到，在這 180 萬套之外還有 350 多萬名玩家將《戰地風雲6》放進了願望清單，因此後續也非常有可能繼續長紅銷售。而在這麼成功的首日表現後，或許這一次，《戰地風雲》真的已經正式回歸。

