《戰地風雲6》10月10日正式上線，第一賽季大型免費更新10月28日起每月推出

Battlefield Studios 揭露了《戰地風雲 6》賽季 1 的藍圖，這是首次的大型免費更新。自 10 月 28 日起，每個月都將在全平台推出大量的全新內容，帶來顛覆性的遊戲體驗。

賽季 1 將以「叛變行動」揭開序幕，新增地圖「布萊克威爾原野」、全新的 4v4 模式「攻擊點」、新武器等更多內容。緊接在11 月 18 日登場的第二階段「加州反抗軍」，將帶來位於南加州的地圖「伊斯特伍德」，以及專為 8v8 戰鬥設計的「破壞」模式。最後，在12 月 9 日進入第三階段「冬季攻勢」，包含「帝國州」的季節性地圖更新，以及一場主題活動。

賽季內容將以穩定的節奏持續推出，新增多張地圖、模式、武器等更多項目。所有影響遊戲體驗的功能都將免費提供，或可透過遊戲中獲取，體現我們對所有玩家「公平遊玩、人人可享」的承諾。

閱讀官方部落格，內文將概述賽季1 的三個階段。《戰地風雲 6》將於 10 月 10 日推出，登陸 PlayStation 5、Xbox Series X/S 以及 PC 平台（Steam、EA App、Epic Games Store）。

