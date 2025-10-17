《戰地風雲6》3天賣破700萬套創系列歷史新高，首日最高Steam74萬玩家同時遊玩

《戰地風雲6》從事前的戰地實驗室體驗、宣傳影片到玩家反應都擁有相當好的評價，而開賣以來三天 EA 官方宣布賣破 700 萬套，創下戰地系列最高佳績，很多玩家都很開心表示《戰地風雲》回來了，光首日就賣破 180 萬套、Steam 平台超過 74 萬玩家遊玩。

EA 官方新聞稿，《戰地風雲6》光是在 8 月的戰地風雲實驗室就創下測試人數新成績，並在發售三日達到 700 萬套佳績成為系列最佳新高，這三天總共進行了一億七千二百萬場戰鬥、一千五百萬小時的實況紀錄，而《戰地風雲》執行副總裁 Vince Zampella 表示，從戰地實驗室開始，這款遊戲就是根據玩家的反應而打造，我們和玩家們一起有一個單一的目標：打造有史以來最好的《戰地風雲》。

遊戲包括前所未有的細緻戰場體驗、激勵人心的單人戰役、 Portal 創作者工具讓玩家體驗來到前所未有的狀態，而第一季也將在 28 日以「Rogue Ops」拉開序幕，其中包括一張名為「Blackwell Fields」的新地圖，專為全面戰爭的混亂而打造，以及一個全新的緊張刺激的4v4模式。

