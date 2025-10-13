《戰地風雲6》EA平台大出包，負責人建議玩家退款去買Steam版

《戰地風雲6》（Battlefield 6）在 10 月 10 日上市的超高人氣，光是 PC 平台就出現超過 40 多萬人排隊，有不少更是因為購買 EA App 版的問題無法進入遊戲。甚至被提示各種缺少 DLC、沒有購買遊戲等驗證錯誤，導致玩家即便無法遊玩任何模式。對此，《戰地風雲》系列負責人提出的解決方法卻是「買 Steam 版」

負責人推薦玩家去買 Steam 版。（圖源：戰地風雲6）

《戰地風雲6》剛發售時，玩家社群因為無法進入遊戲而不斷發文抱怨，《戰地風雲》系列負責人 Vince Zampella 在社群平台 X（推特）表示，自己罵了 EA App 程式負責人，接著有玩家繼續回應等了近 5 小時都還沒有修好，Zampella 則提供解決方式：「你可以退款去買 Steam 版嗎？」後還補充說他就是在 Steam 平台上遊玩。

而這舉動也很罕見，畢竟這等於是將自家平台的收益拱手讓給需要抽成的競爭對手 Steam。至於 EA App 在問題發生 6 小時後才完成修復，並對所有受影響的 PC 玩家表達歉意，同時提供豐富的遊戲內補償，像是多個經驗值加成道具與第 1 賽季的戰鬥通行證，希望能平息玩家的怒火。

