《拳霸》影星Tony Jaa驚傳患癌 近照暴瘦影迷憂心 傳已接受化療兩年

現年50歲的泰國影星Tony Jaa，昔日憑《拳霸》、《冬蔭公》、《殺破狼II》等電影而成為國際動作巨星，他以肌肉精練、硬朗健碩的形象深入民心。惟近日Tony Jaa在個人IG分享生活照，驚見他臉頰消瘦至凹陷，身型更明顯「縮水」了兩圈，他在帖文留言表示「The journey is about to begin. One More Round.」（旅程即將開始，再來一趟），未知是真的去旅行，還是另有寓意。

Tony Jaa驚傳患膽囊癌，[他在IG貼出近照明顯他暴瘦了兩圈，令影迷十分憂心。（IG@tonyjaaofficial、《拳霸》劇照）

泰國傳媒引述接近Tony Jaa的相關人士消息，指他患癌後已接受化療達2年，幸病情趨穩定，身體與精神狀況都有好轉。（IG@tonyjaaofficial）

泰國娛樂新聞則引述接近Tony Jaa的相關人士消息，指Tony Jaa約兩年前確診膽囊癌，當時病程已進入第三期、接近第四期，期間需接受化療。幸秘密抗癌約兩年，Tony Jaa的病情趨於穩定，並以積極態度應對要與癌魔長期作戰。

Tony Jaa硬朗健碩的形象深入民心，3年前的他臉容飽滿，肩膊粗壯。。（IG@tonyjaaofficial）

報道引述消息，指Tony Jaa於兩年前因劇烈腹痛及皮膚發黃（黃疸）求醫，經診斷患上為「膽囊癌」第三期，病情一度接近末期。他迅速入院進行切除腫瘤的緊急手術，然後持續接受化療至今。知情人士指出，即使Tony Jaa的身體受到高侵襲性的癌細胞攻擊，但他依然每天維持適度運動，經積極治療後，雖然其體型較以往消瘦，但其體力和精神態度已漸見好轉。Tony Jaa患癌消息曝光後，影迷都震驚又憂心，祝願他早日康復。