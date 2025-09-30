《排球少年》聲優石川界人宣布與內田真禮宣布婚訊 網民紛紛送祝福

日本人氣聲優石川界人今日（30日）與內田真禮宣布婚訊，兩人文中表示愈來愈有想攜手走下去的心，因此決定結婚。

兩人發文感謝粉絲及各界支持並表示：「正是因為有大家的支持，我們才可以走到今天。同樣作為在演藝圈活躍，同時也是理解且尊重彼此工作的重要存在，在共同走過的歲月中，想與對方共渡人生的想法愈來愈強烈，因此決定結婚邁向新一步。」並且提到會在個人及表演者身份上「更具責任感」地成長，也希望透過婚姻生活經驗活用於未來活動。

兩人發文宣布婚訊（取自X@内田真礼@maaya_taso）

石川界人曾為《排球少年！！》及《一拳超人》等多個角色配音；而內田真禮則為《中二病也想談戀愛！》及《偶像大師 灰姑娘女孩》等配音，兩人都於聲優界都非常有名氣，兩人亦於《青春豬頭少年系列》擔音配音員，因此不少網民都留言「青豬婚！」紛紛送上祝福！

內田真禮（取自X@内田真礼@maaya_taso）

石川界人（取自 X@ish_kaito）