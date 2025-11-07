《新聞女王》林正峰與高海寧組CP後被消失 新一季未見蹤影 網民：佢𠵱家北上掘金

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 48 分鐘前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳家樂拍激情戲勁尷尬 廖子妤見對方全裸嚇到PTSD
【on.cc東網專訊】藝人陳家樂、廖子妤（Fish）及導演譚惠貞昨晚（6日）出席電影《像我這樣的愛情》於第22屆香港亞洲電影節首映。談到Fish於戲中戴眼鏡造型看起來不像她的樣子，她笑指那是真正的近視鏡，因自己有600、700度近視，鏡片令眼睛看起來變小，加上素東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧伊婷峇里島索到犯規 無限「峰」光嗌瘋狂
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷樣子甜美兼身材出眾，不時在社交網晒靚相派福利，近日她在社交平台晒出在峇里島拍攝的靚相，並寫道：「終於有時間找回峇里島的碎片裏，藏着最瘋狂的青春」，眾多相片中當屬她上身穿着粉色比堅尼，下身身穿白色泳裝的最為吸睛，高舉雙手綁頭髮的她盡東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲碧咸封爵，身上的西裝由愛妻操刀！相愛近30年的碧咸夫婦，以彼此為榮的相處之道
現年 50 歲的前英國球星碧咸 David Beckham 獲封爵位，成為了 Sir Beckham 了！碧咸日前於溫莎堡接受英王查爾斯三世授予爵位 (Knight Bachelor)，表揚於體育與慈善的卓越貢獻，碧咸表示這是他的「人生高光時刻」。Yahoo Style HK ・ 1 天前