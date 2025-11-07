《新聞女王》林正峰與高海寧組CP後被消失 新一季未見蹤影 網民：佢𠵱家北上掘金

TVB重頭劇《新聞女王2》播放在即，林正峰之前在《新聞女王》中飾演王偉，戲份不少的他成為了網民討論的焦點。新一季的《新聞女王2》目前在內地播放了4集，暫未見王偉的蹤影，未知林正峰是否在新一季中被消失。

林正峰於《新聞女王》飾演王偉

林正峰與高海寧為《新聞女王》的一對CP

林正峰成為網民討論熱話

林正峰於《新聞女王》中與高海寧組成CP，劇集播出後一直成為大眾討論熱點，對於今季暫未出現王偉的身影，網民都紛紛談論。網民指：「佢唔適合做咁成熟嘅角色，如果做學生哥的話會比較好。」、「佢個樣好似啲變態殺手咁」、「佢𠵱家北上掘金」、「大陸劇做男主角」。