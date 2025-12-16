海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
《新聞女王2》大結局網民嗌不捨 佘詩曼IG吐露心聲：唔捨得Man姐
TVB台慶劇《新聞女王2》喺噚晚（15日）播出兩小時大結局，劇情主要圍繞SNK股份爭奪、跨國詐詐騙集團3U園及終極揭曉「佐治之死」真相等等。而女主角「Man姐」佘詩曼亦大結局播出前夕，喺IG出PO吐露心聲，獲網民及一班劇中演員留言支持。
佘詩曼喺IG上載多張與劇集總監製鍾澍佳及劇中演員嘅合照，並寫上：「眨吓眼「新聞女王2」聽晚就大結局喇～雖然好多人同我講，其實喺網上面已經睇晒，但對我嚟講，始終都係一個完結（or maybe暫別，who knows）。忽然間有一種莫名嘅不捨，係唔捨得Man姐、唔捨得晚晚午夜凶靈監製執劇本、唔捨得張主播枱、定係唔捨得一班共處咗咁耐嘅合作夥伴，我自己都分唔清。唯有將我嘅不捨轉化成衷心嘅祝福，願每一個合作過嘅你，保持住一顆演員嘅初心，繼續努力追夢，為大家帶嚟更好嘅作品！聽晚見❤️ #新聞女王2」。
呢個PO一出，除咗唔少網民紛紛留言表示不捨及期待續集之外，一班劇中演員亦有窩心留言，例如何廣沛「永遠記得Man姐的好🫶🏻🫶🏻🫶🏻」、鄧智堅「期待再次遇上你，再次相討如何報導，示範新聞嘅極致❤️」、蔣祖曼「Love you Man姐❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️」、郭千瑜「😍Love u man姐❤️❤️我哋會繼續努力追夢🔥」、古天祥「非常高興，可以同Man姐合作！偷偷在你身上，學到好多嘢！作為小粉絲，已經完夢了！🥹🥹🥹🥹🥹」、姚宏遠「一日文家軍 一世文家軍❤❤❤」、鄧美欣「謝謝你帶給我哋好多愛！我哋會繼續努力🫶🏻❤️」、倪嘉雯「會努力💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻」及路芙「其實如果唔係因為呢套劇我根本冇機會認識你 認識你之後我覺得 你係一個好係有心嘅人 喺我人生當中真係好高興認識你 明天晚上見」等等。
