《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到

TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。

袁富華喺接受訪問時，被問到有冇過到戲癮，佢就話過到戲癮：「因為個角色好，我諗大家都睇到佢出場，成日都騎騎笑，後尾係點樣就大家都睇落去，所以幾過癮㗎。一個比較新嘅工作環境，原來有好多人都相熟，有時都會見到面，好似聚舊咁。同埋監製又好放手俾我演一個角色，我成日都試一啲嘢，試完又話好，所以個過程係好開心。」被問到佘詩曼及黃宗澤大結局中直播室對手戲係咪需要拍很多take，佢就話：「係一take過㗎，其實喺拍嗰時都幾高壓，裏面講緊嘢都幾緊張，你同我，我又同佢鬥...好似係對白上鬥法咁，所以拍嘅時候都嘥好多精力。」

被問到第一次拍TVB劇嘅契機時，袁富華表示：「係監製鍾澍佳搵我嘅，因為我同鄧智堅都好熟，咁嗰陣佢就做訓練班嘅導師，有日同佢傾計，佢叫我入嚟TVB同學生分享，咁啱我得閒就試下。咁啱監製入嚟睇人，點知睇中咗我。」之後被問到會唔會參與電影版或續集，袁富華就話：「有㗎，監製有同我講過，不過我都要睇吓時間，睇吓嚟緊將來嘅工作係點樣。」提到今次同TVB演員合作，覺得佢哋嘅演技如何時，佢表示：「咁就梗係好啦，最好就係同黃宗澤同佘詩曼做對手戲，大結局嗰場戲一take過，冇返咁上下嘅功力都做唔到。同埋SNK好多員工個個都好喺件事度，直播嘅時候佢哋個個都喺崗位度交足100%努力，不可多得。」

最後袁富華透露現時忙於為音樂劇《歡樂在今宵》進行彩排，因為將會喺聖誕節演出，並預告會有唱歌及跳舞。

