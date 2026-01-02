《明報》記者庭外拍攝遭警撞及辱罵 投訴課指無過錯、無法證實 事主覆核後維持結果

2023 年 3 月，《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案審訊期間，《明報》記者指在區域法院停車場拍攝主控官伍淑娟時，遭警員斥「影乜撚嘢」及兩度撞開，事主其後向警方投訴警察課投訴。



投訴警察課今年 2 月回覆事主指，兩指控分別列作「無法證實」及「並無過錯」，事主再提覆核。監警會上周二（12 月 23 日）去信事主指，投訴警察課經覆核後維持調查結果，但會提醒所有前線警員，在執行職務時保持專業、以禮待人，委員會亦同意覆核結果。



事主譚小姐指，覆核時要求警方交代，為何警員可隨意推撞採訪中的記者、如何才是《警察通例》提到的「互諒互讓」態度，惟警方未有回應，「結果都係留下一堆問號」，感到失望及遺憾。

廣告 廣告

事主譚小組 12 月 23 日收到監警會信件。（《法庭線》記者攝）

投訴警察課：「無法證實」警員粗言辱罵

2023 年 3 月 17 日、《立場》案第 42 日審訊，《明報》時任法庭記者散庭後，在區域法院停車場拍攝署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟、署理高級檢控官徐倩姿時，遭案件主管小隊的警員斥「影乜撚嘢」，以及兩度碰撞肩膀。

事主向投訴警察課投訴，投訴警察課於 2025 年 2 月回覆事主指，已審視事主所提供片段、證人供詞、現場閉路電視片段等，認為警員粗言辱罵的指控為「無法證實」；警員當時正合法執行職務，沒構成粗魯無禮，因此將兩度碰撞的指控列作「並無過錯」。

事主提覆核 投訴警察課：維持結果

事主就調查結果提覆核，獨立監察警⽅處理投訴委員會（監警會）上周二（23 日）去信事主指，投訴警察課已充分考慮事主提出的觀點、有關警員的解釋、證人供詞、事發時的環境、與案有關的錄影片段，經覆核後維持調查結果。

信件續指，雖然如此，投訴警察課認為警員執行職務時，須保持應有的操守及紀律標準，投訴警察課會提醒所有前線警員，在執行職務時務必保持專業、以禮待人。

信件指，監警會經詳細審閱投訴個案及有關資料後，同意投訴警察課的覆核結果。

監警會回覆事主指，經詳細審閱投訴個案及有關資料後，同意投訴警察課的覆核結果。（《法庭線》記者攝）

事主：「都係留下一堆問號」

事主譚小姐回覆《法庭線》指，事發至今近 3 年，花費很多時間、心機處理投訴事宜，特別在覆核時準備 3 頁紙的書面陳詞，「結果都係留下一堆問號，點解投訴課同埋監警會經過兩次嘅調查同覆核，仍然覺得涉事警員推撞我會係『並無過錯』呢？點解執行職務嘅警員，係可以隨意推撞採訪緊嘅記者呢？喺配合記者採訪時，警隊覺得點樣為之《警察通例》所講『互諒互讓』嘅態度呢？」

譚續指，覆核時提出上述問題，要求警方交代更詳細理由，惟不獲回應，亦沒詳細解釋為何經過覆核後維持原判。她重申，是次投訴有影片、閉路片段佐證，「但都可以係『無法證實』同『並無過錯』，好無奈地我而家都冇咩可以做，個投訴已經結案，只可以講覺得失望同遺憾」。

立場案林紹桐提上訴

《立場新聞》被指煽動案，前總編輯鍾沛權於 2024 年 9 月被判監禁 21 個月，署任總編輯林紹桐因健康情況，獲判處扣除還押日子後、可即時釋放的刑期，當庭獲釋。法官郭偉健指，不接納兩人案發時進行真正的新聞工作，指他們參與抗爭。林紹桐不服定罪提上訴，排期 2026 年 9 月 22 日處理定罪上訴許可申請，預料審期 3 日。

案件編號：DCCC265/2022