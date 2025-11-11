《暗黑破壞神4》中國服12月上線，測試版先改血變黃色、骷髏變石頭、屍體變稻草人

《暗黑破壞神4》中國伺服器先前正式宣布於 12 月 12 日上線，也展開預約以及先行測試，不過測試馬上就做出了符合中國國情的修改引起討論，包括血與屍體通通不見地上乾乾淨淨，原本可搜索的 NPC 遺骸等變成了稻草人、骷髏系怪物成了石頭人，還有可能造成混淆的血瓶、血祭壇便成了黃色，甚至連開頭動畫直接拔掉變成文字敘述版本。

《暗黑破壞神4》中國伺服器12月正式上線（圖源：《暗黑破壞神4》中國測試伺服器）

《暗黑破壞神4》中國伺服器宣布於 12 月 12 日上線，這也是暴雪遊戲在先前慢慢恢復進入中國大陸市場的一大步，不過壓力測試伺服器已經做出相當大範圍的修改，符合原本中國就有的對於這些過激內容的規範，包括開頭當初在 Bilzzcon 公開的《暗黑破壞神 4》動畫短片：三人前來直接變成文字敘述版本，可見的影片內容過於血腥無法播放。

《暗黑破壞神4》中國伺服器直接把開頭動畫拔掉（圖源：《暗黑破壞神4》中國測試伺服器）

《暗黑破壞神4》中國伺服器屍體變稻草人（圖源：《暗黑破壞神4》中國測試伺服器）

除此之外，本代作品強調的十足黑暗與血腥沉浸感的滿地鮮血與屍體，包括 NPC、無辜受害村民的可搜索屍體，都成了稻草人，以及暗黑系作品少不了的骷髏怪物，全部成了石頭人怪物，但仍名為「白骨」。

《暗黑破壞神4》中國伺服器骷髏變石頭（圖源：《暗黑破壞神4》中國測試伺服器）

還有治療之井、飲用藥水的紅色也都改成了黃色，這可能還會造成混淆，因為經驗之井是黃色的，這些內容都將大大減少遊戲的體驗沉浸感，也有中國使用者私下討論想辦法避開修改的方法，當然最快還是不要遊玩中國伺服器版本。

《暗黑破壞神4》中國伺服器血變黃色（圖源：《暗黑破壞神4》中國測試伺服器）

