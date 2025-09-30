楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。
劇情講述從現代穿越回到朝鮮時代的米芝蓮三星級餐廳主廚延志永，帶着父親託她一同帶回的朝鮮史料「望雲錄」，在日食期間穿越回到朝鮮時代，邂逅了擁有「絕對味覺」兼濫用權力的暴君李獻。身高168cm的林潤娥與身高190cm的李彩玟組成的最萌身高差CP起初本來不被看好，不過隨着劇情推進下，二人獲讚CP感爆燈！
00後的李彩玟現年25歲，他自2020年與簽約Goldmedalist，翌年參演電視劇《High Class》正式出道。入行後更被選為KBS音樂節目《音樂銀行》固定主持，與兩大人氣女團IVE張員瑛及LE SSERAFIM洪恩採同期主持節目。劇集方面，李彩玟先後參演《浪漫速成班》及《今生也請多指教》等，演技備受讚賞，更與《浪漫速成班》女演員柳多仁因戲生情大方認愛。之後李彩玟於Netflix原創劇集《名校的階梯》首次擔正男主角，以復仇為目標揭開哥哥死亡真相，顏值與演技出眾，再加上精壯身材被封為「小宋江」，人氣再次爆升。
韓版《暴君的廚師》叫好叫座，男主角李彩玟人氣急升，有香港觀眾討論港版李獻的人選，有網民認為劇集有《尋秦記》影子，並謂：「林峯好啱做寡人，笑左。」由於李獻身高為190cm，有網民指：「193同佢高度差唔多，演到嗰種身高差。」亦有網民認為：「既然係年下暴君，要搵個後生啲，不如搵ANSONBEAN。」另有網民說：「姊弟戀就梗係呢排最紅嘅GM。」
